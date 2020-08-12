Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок

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А ти знаєш, які продукти корисні для нирок? Ранок у Великому Місті відшукав цікаву інформацію, яка може тобі знадобитися, аби вберегти здоров’я. Залишайся з нами і читай нижче.
Які продукти корисні для нирок
Основна функція нирок – виводити шкідливі речовини з організму. Водночас вони найбільш уразливі, а тому треба добре подумати, перш ніж споживати копчену, надмірно солону і дуже калорійну їжу.
Натомість у список корисних продуктів для нирок входять:
- Шипшина
- Суниця
- Огірки
- Гарбуз
- Морква
- Обліпиха
- Кінза
- Риба та морепродукти
- Солодкий перець
- Капуста
- Диня
- Яблука
- Кавун
- Свіжа зелень
- Хліб із житнього борошна
- Чиста вода – 1,5/2 л на день
Чого НЕ люблять нирки
Нирки проти алкоголю, гострої їжі, оцету, кави, газованих напоїв, фруктів і овочів із парника, грибів, спецій та бобових.
Але це зовсім не означає, що їх терміново потрібно вилучити із раціону. Просто намагайся менше споживати ці продукти, аби в нирках не виникало каменів.
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І ще важлива порада: не захоплюйся дієтами! Вони приносять лише короткочасний результат і наносять шкоди усьому організму та зокрема ниркам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для серця.
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12.08.2020 18:00
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