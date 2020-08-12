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ICTV / Ранок / Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок / 12.08.2020 18:00
12.08.2020 18:00
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Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок

Фото: Unsplash

А ти знаєш, які продукти корисні для нирок? Ранок у Великому Місті відшукав цікаву інформацію, яка може тобі знадобитися, аби вберегти здоров’я. Залишайся з нами і читай нижче.

Які продукти корисні для нирок

Основна функція нирок – виводити шкідливі речовини з організму. Водночас вони найбільш уразливі, а тому треба добре подумати, перш ніж споживати копчену, надмірно солону і дуже калорійну їжу.

Натомість у список корисних продуктів для нирок входять:

  • Шипшина
  • Суниця
  • Огірки
  • Гарбуз
  • Морква
  • Обліпиха
  • Кінза
  • Риба та морепродукти
  • Солодкий перець
  • Капуста
  • Диня
  • Яблука
  • Кавун
  • Свіжа зелень
  • Хліб із житнього борошна
  • Чиста вода – 1,5/2 л на день

Чого НЕ люблять нирки

Нирки проти алкоголю, гострої їжі, оцету, кави, газованих напоїв, фруктів і овочів із парника, грибів, спецій та бобових.

Але це зовсім не означає, що їх терміново потрібно вилучити із раціону. Просто намагайся менше споживати ці продукти, аби в нирках не виникало каменів.

Також по темі: 5 причин їсти огірок щодня: корисні властивості хрумкого овоча Чим корисна вода та скільки потрібно пити її на день Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

І ще важлива порада: не захоплюйся дієтами! Вони приносять лише короткочасний результат і наносять шкоди усьому організму та зокрема ниркам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для серця.

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Теги: Здоров'я, нирки, продукти
12.08.2020 18:00



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