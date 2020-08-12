Статистика коронавірусу за 12 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 12 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 84 548 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 433 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 970, одужало 45 686 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 752пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 12 серпня така:
У Вінницькій області – 3 043 (+41);
У Волинській області – 4 423 (+48);
У Дніпропетровській області – 1 602 (31);
У Донецькій області – 1 011 (+29);
У Житомирській області – 2 215 (+37);
У Закарпатській області – 5 946 (+71);
У Запорізькій області – 971 (+12);
В Івано-Франківській області – 6 039 (+128);
У Кіровоградській області – 728 (+3);
У Київській області – 4 307 (+68);
У Львівській області – 11 308 (+166);
У Луганській області – 160 (+3);
У Миколаївській області – 744 (+15);
В Одеській області – 4 458 (+94);
У Полтавській області – 514 (+11);
У Рівненській області – 7 114 (+96);
У Сумській області – 716 (+14);
У Тернопільській області – 3 413 (+38);
У Харківській області – 5 169 (+139);
У Херсонській області – 276 (+5);
У Хмельницькій області – 1 413 (+37);
У Чернівецькій області – 6980 (+113);
У Черкаській області – 1 049 (+10);
У Чернігівській області – 1 080 (+42).
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 12 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 809 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 140 504 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 12 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 295 343 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 141 тис. з них у США, понад 3 млн 57 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 329 тис. в Індії).