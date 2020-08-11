Як виростити авокадо вдома: дієвий метод

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Якщо ти любиш авокадо, то його запросто можна посадити вдома. Тобі знадобиться лише кісточка стиглого плоду. Детальніше – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Як посадити авокадо
Спершу вибери стигне, м’яке авокадо і дістань із нього кісточку. Далі стануть у нагоді гострий ніж, три зубочистки і пластиковий стаканчик. І ось для чого:
- Зніми з кісточки коричневу шкірку. Це потрібно для того, щоб авокадо швидше проросло;
- Закріпи зубочистки на авокадо з різних сторін, аби його можна було помістити у посудину;
- І налий у стакан трохи води, щоб низ кісточки занурювався приблизно на 1 см.
Згодом ти побачиш, як насінина почне тріскатися, а це означатиме, що паросток на підході.
Через 4-8 тижнів авокадо проросте, і тоді його потрібно буде пересадити у горщик із дренажною системою.
Додай туди керамзит, грунт і постав у тепле місце з достатньою вологістю.
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Тепер ти знаєш, як посадити авокадо. Користуйся доцільними порадами та читай наступні наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виростити зелень на підвіконні.
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11.08.2020 16:56
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