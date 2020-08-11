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ICTV / Ранок / Як швидко підвищити тиск у домашніх умовах / 11.08.2020 19:10
11.08.2020 19:10
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Як швидко підвищити тиск у домашніх умовах

Фото: Unsplash

Страждаєш від низького тиску і шукаєш, як його підвищити? Ранок у Великому Місті знає, чим тобі допомогти. Ми відшукали різні способи, які повинні спрацювати в домашніх умовах.

Як швидко підвищити тиск

Трав’яні спиртові настоянки

Як не дивно, але у випадках пониженого тиску допомагають спиртові настоянки на травах. Йдеться про лимонник, елеутерокок, женьшень, півонію та радіолу рожеву.

Чай або кава

Річ у тім, що зелений чай і кава містять алкоїди, які у народі називають «кофеїн». Вони здатні не лише збадьорити, але й підвищити тиск.

Якщо хочеш, щоб чай приніс користь організму, то пий його за 30-60 хв до прийому їжі. І бажано, аби він був звичайним, тобто без різних добавок.

Фізичні тренування

біг фото

Фото: Unsplash

Активний відпочинок і регулярні фізичні тренування – здатні творити чудеса! Щоб підняти тиск можна поплавати, побігати, зробити зарядку або ж позайматися гімнастикою.

А ще дозволяй собі більше часу проводити на свіжому повітрі.

Сон

Йдеться про денний відпочинок. Для тих, хто страждає від гіпотонії, сон – найкраще рішення. Звичайно, якщо є можливість це зробити.

Бажано на час відпочинку вимкнути телефон, аби ніхто не турбував. А коли прокинешся, то не поспішай різко вставати і бігти у справах.

Також по темі: Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють Вороги імунітету: ТОП продуктів, які знижують захисні сили організму 9 продуктів, які знижують рівень цукру в крові

Спершу присядь, покрути стопами, потягнися, зробити кілька повільних обертів головою і лише тоді можеш йти.

Варто знати!

Щоб нормалізувати тиск, лікарі рекомендують відмовитися від надмірно солоної їжі, алкоголю та куріння.

Що ж, тепер ти знаєш, як підвищити тиск у домашніх умовах. Але Ранок у Великому Місті все-таки рекомендує піти перевіритись до лікаря, і отримати його рекомендації, якщо ти помічаєш за собою гіпотонію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко знизити тиск у домашніх умовах.

Алла Гичка

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Теги: артеріальний тиск, Здоров'я, корисні поради
11.08.2020 19:10



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