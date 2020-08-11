Статистика коронавірусу за 11 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 83 115 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 158 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 951, одужало 44 934 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 575пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 11 серпня така:
У Вінницькій області – 3 002 (+17);
У Волинській області – 4 375 (+48);
У Дніпропетровській області – 1 571 (0);
У Донецькій області – 982 (+6);
У Житомирській області – 2 178 (+24);
У Закарпатській області – 5 875 (+66);
У Запорізькій області – 959 (+6);
В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);
У Кіровоградській області – 725 (+1);
У Київській області – 4 239 (+42);
У Львівській області – 11 142 (+161);
У Луганській області – 157 (+2);
У Миколаївській області – 729 (+13);
В Одеській області – 4 364 (+134);
У Полтавській області – 503 (+6);
У Рівненській області – 7 018 (+95);
У Сумській області – 702 (+3);
У Тернопільській області – 3 375 (+51);
У Харківській області – 5 030 (+129);
У Херсонській області – 271 (+2);
У Хмельницькій області – 1 376 (+8);
У Чернівецькій області – 6867 (+90);
У Черкаській області – 1 039 (+3);
У Чернігівській області – 1 038 (+14).
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 537 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 11 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 090 541 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 94 тис. з них у США, понад 3 млн 57 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 268 тис. в Індії).