Статистика коронавірусу за 11 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 83 115 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 158 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 951, одужало 44 934 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 575 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 11 серпня така:

У Вінницькій області – 3 002 (+17);

У Волинській області – 4 375 (+48);

У Дніпропетровській області – 1 571 (0);

У Донецькій області – 982 (+6);

У Житомирській області – 2 178 (+24);

У Закарпатській області – 5 875 (+66);

У Запорізькій області – 959 (+6);

В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);

У Кіровоградській області – 725 (+1);

У Київській області – 4 239 (+42);

У Львівській області – 11 142 (+161);

У Луганській області – 157 (+2);

У Миколаївській області – 729 (+13);

В Одеській області – 4 364 (+134);

У Полтавській області – 503 (+6);

У Рівненській області – 7 018 (+95);

У Сумській області – 702 (+3);

У Тернопільській області – 3 375 (+51);

У Харківській області – 5 030 (+129);

У Херсонській області – 271 (+2);

У Хмельницькій області – 1 376 (+8);

У Чернівецькій області – 6867 (+90);

У Черкаській області – 1 039 (+3);

У Чернігівській області – 1 038 (+14). Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 537 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 090 541 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 94 тис. з них у США, понад 3 млн 57 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 268 тис. в Індії).

Понад 12 млн. осіб уже одужали. Втім, 736 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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