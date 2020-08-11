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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 11 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта / 11.08.2020 09:30
11.08.2020 09:30
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Статистика коронавірусу за 11 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 83 115 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 158 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 951, одужало 44 934 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 575 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 11 серпня така:

  • У Вінницькій області – 3 002 (+17);
  • У Волинській області – 4 375 (+48);
  • У Дніпропетровській області – 1 571 (0);
  • У Донецькій області – 982 (+6);
  • У Житомирській області – 2 178 (+24);
  • У Закарпатській області – 5 875 (+66);
  • У Запорізькій області – 959 (+6);
  • В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);
  • У Кіровоградській області – 725 (+1);
  • У Київській області – 4 239 (+42);
  • У Львівській області – 11 142 (+161);
  • У Луганській області – 157 (+2);
  • У Миколаївській області – 729 (+13);
  • В Одеській області – 4 364 (+134);
  • У Полтавській області – 503 (+6);
  • У Рівненській області – 7 018 (+95);
  • У Сумській області – 702 (+3);
  • У Тернопільській області – 3 375 (+51);
  • У Харківській області – 5 030 (+129);
  • У Херсонській області – 271 (+2);
  • У Хмельницькій області – 1 376 (+8);
  • У Чернівецькій області – 6867 (+90);
  • У Черкаській області – 1 039 (+3);
  • У Чернігівській області – 1 038 (+14).

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 537 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 090 541 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 94 тис. з них у США, понад 3 млн 57 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 268 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 12 млн. осіб уже одужали. Втім, 736 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
11.08.2020 09:30



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