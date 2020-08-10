Підвищений тиск або гіпертонію часто називають тихим вбивцею, адже яскраво виражених симптомів вона не має. Але без своєчасного лікування може викликати захворювання серцево-судинної системи, ниркову недостатність, втрату зору і навіть інсульт.

Високий тиск часто зустрічається у людей, які живуть в хронічному стресі, а також мають шкідливі звички та нерегулярне і незбалансоване харчування.

Як зрозуміти, що у тебе підвищений тиск?

Артеріальний тиск вимірюють в форматі двох чисел. Наприклад, 120/80 міліметрів ртутного стовпчика.

Перше число –‌ це показник систолічного тиску. Воно каже нам про те, як сильно тисне на стінки судин кров під час ударів серця.

Друге число –‌ це діастолічний тиск, який фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Раніше небезпечними вважалися показники тиску у 140/90. Зараз ця планка знижена Американською кардіологічною асоціацією до 130/80.

Як швидко знизити тиск в домашніх умовах

6 ефективних способів

Насамперед, зі скаргами на підвищений тиск треба звертатися до лікаря. А він вже підбере для тебе індивідуальний план профілактики чи лікування, призначить ліки. І весь цей комплекс заходів приведе твої показники тиску до нормального рівня.

Але, якщо раптом до медика ти дійдеш нескоро, у нас є кілька порад, як тобі швидко знизити тиск в домашніх умовах.

1. Глибоко дихай

Рівень стресу –‌ один з головних провокаторів гіпертонії.

А правильне глибоке дихання –‌ один з найефективніших способів швидко знизити артеріальний тиск.

Тому заспокойся і роби глибокий вдих, рахуючи до 5. Вдихай животом, а не грудьми. Потім зроби видих і знову-таки рахуй до 5.

Такий спосіб дихання протягом 3-5 хвилин збільшить приплив крові до всіх тканин твого тіла, включаючи кінцівки. І тиск в судинах знизиться.

Можна ще спробувати затримувати дихання після видиху на 8-10 секунд –‌ але радимо обирати той варіант вправи, який здається тобі найбільш комфортним.

2. Допоможуть гарячі ванночки

Якщо наллєш в тазик воду температурою 45°C, зануриш в неї кінцівки хвилин на десять, то гаряча вода змусить розширитися судини у твоїх руках-ногах, і артеріальний тиск трохи знизиться.

3. Трохи потримайте руки під проточною водою

Прохолодна вода теж знижує частоту серцевих скорочень, а це, своєю чергою, зменшує тиск.

4. Чай з м’ятою допоможе при гіпертонії

Дрібка м’ятного листя повинна настоятись в окропі 10 хвилин, охолонути –‌ а тоді випий чай повільними ковтками. Чай з перцевої м’яти також прекрасно знижує артеріальний тиск.

5. Допоможе компрес з яблучним оцтом

Марля, змочена в яблучному оцті, й прикладена до лоба на 10-15 хвилин також творить дива. Бо, виявляється, в яблучному оцті є речовини, які можуть знижувати тиск (принаймні, як показують дослідження, на тваринках це вже точно працює).

6. Валеріана –‌ теж гарний спосіб знизити високий тиск

Валеріана –‌ потужне заспокійливе, яке допоможе впоратися зі стресом. А коли серце почне битися спокійніше, тоді й артеріальний тиск знизиться. Лише важливо не перевищувати дозу, зазначену в інструкції.

Допоможуть ще препарати на основі валеріани, на кшталт корвалолу.

Як знизити високий тиск без ліків надовго

Як би банально це не звучало, здоровий спосіб життя –‌ твоя надія на нормальний тиск. А якщо конкретніше, то ми маємо на увазі:

– Відмову від куріння. Тютюнопаління визнано одним з головних факторів ризику розвитку артеріальної гіпертонії. Одна викурена сигарета призводить до різкого підвищення тиску, почастішання серцебиття.

– Нормалізацію маси тіла. Численними дослідженнями було доведено, що зниження маси тіла при надмірній вазі або ожирінні призводить до стабілізації тиску.

–‌ Посилення фізичної активності. Рекомендуються регулярні динамічні фізичні вправи на повітрі по 50-40 хвилин не менше 4-х разів на тиждень.

–‌ Зниження споживання солі до 5 г / добу.

–‌ Обмеження вживання алкоголю.

–‌ Дотримання режиму праці та відпочинку.

–‌ Збалансоване харчування. І, зокрема, збільшення в раціоні частки рослинної їжі, молочних продуктів з низьким вмістом жирів.

Поки тиск підвищений незначно, дотримання принципів здорового способу життя здатне стабілізувати тиск на нормальному рівні з мінімальною медикаментозною підтримкою або навіть зовсім без ліків.

З чого почати вести здоровий спосіб? Думаємо, тобі стануть у пригоді поради щодо правильного ходіння, про яке ми в Ранку у Великому Місті не так давно писали.

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