Ніжні та красиві нігті! Ідеї для модного осіннього манікюру

Літо добігає кінця, а це означає, що модний манікюр на осінь 2020 стане актуальним питанням. Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив підготуватися заздалегідь і відшукати для тебе ТОП спокусливих ідей. Вони уже чекають на твою оцінку нижче.
Модний манікюр на осінь 2020
Нюдовий або натуральний
Як не дивно, але саме таким буде тренд осіннього сезону. Нігті повинні виглядати максимально природними і при цьому доглянутими.
Для такого манікюру ідеально підходить пісочний лак або ж відтінки пастельних тонів. До того ж можна додавати різні геометричні фігури.
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Некласичний французький манікюр
Мода не стоїть на місці. Адже цьогоріч класичний французький манікюр дещо «оживили» і дозволили розігратися фантазії.
Ось кілька прикладів того, як ти можеш поекспериментувати на власних нігтиках.
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Однотонний синій
Як не крути, але головним кольором 2020-го року назвали саме класичний синій. Ти можеш зробити як однотонний манікюр, так і додати елементи на свій смак.
Це можуть бути крапельки або різні геометричні фігури: полоски, квадрати, трикутники. Головне — у всьому мати міру.
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Манікюр із градієнтом
Його ще називають омбре. Він однозначно буде ідеальним варіантом для красунь, які не люблять, щоб було «просто».
Такі нігті привертають до себе увагу, ідеально підходять до повсякденного одягу і гармонійно виглядають із сукнями.
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Актуальні кольори для осіннього манікюру
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Кольорова гама неймовірно широка, однак саме до актуальних осінніх відтінків 2020-го року відносять: мальвово-червоний, янтарно-помаранчевий, класичний синій, пісочний, жовто-зелений з лаймовим підтоном, ультрамариново-зелений, відтінок персикової нуги, обпаленої червоної цегли, бузково-фіолетовий та оливковий хакі.
Тепер ти знаєш, що можнна зробити зі своїми нігтями вже цієї осені. Користуйся нашими порадами та читай наступні матеріали.
Нагадаємо, раніше ми показували, який можна зробити манікюр на короткі нігті.