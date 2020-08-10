Статистика коронавірусу за 10 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 10 серпня травня в Україні зафіксовано 81 957 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 008 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 922, одужало 44 359 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 387 пацієнт.

Статистика по областях станом на ранок 10 серпня така:

Вінницька область — 2 985 випадків; Волинська область — 4 327 випадків; Дніпропетровська область — 1 571 випадок; Донецька область — 976 випадків; Житомирська область — 2 154 випадки; Закарпатська область — 5 809 випадків; Запорізька область — 953 випадки; Івано-Франківська область — 5 797 випадків; Кіровоградська область — 724 випадки; м. Київ — 9 564 випадки; Київська область — 4 197 випадків; Львівська область — 10 981 випадок; Луганська область — 155 випадків; Миколаївська область — 716 випадків; Одеська область — 4 230 випадків; Полтавська область — 497 випадків; Рівненська область — 6 923 випадки; Сумська область — 699 випадків; Тернопільська область — 3 324 випадки; Харківська область — 4 901 випадок; Херсонська область — 269 випадків; Хмельницька область — 1 368 випадків; Чернівецька область — 6 777 випадків; Черкаська область — 1 036 випадків; Чернігівська область — 1 024 випадки. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 008 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 863 850 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 44 тис. з них у США, понад 3 млн 35 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 215 тис. в Індії).

Понад 12 млн. осіб уже одужали. Втім, 731 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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