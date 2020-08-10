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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 10 серпня— інтерактивна карта / 10.08.2020 10:10
10.08.2020 10:10
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Статистика коронавірусу за 10 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 10 серпня травня в Україні зафіксовано 81 957 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 008 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 922, одужало 44 359 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 387 пацієнт.

Статистика по областях станом на ранок 10 серпня така:

Вінницька область — 2 985 випадків;
Волинська область — 4 327 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 976 випадків;
Житомирська область — 2 154 випадки;
Закарпатська область — 5 809 випадків;
Запорізька область — 953 випадки;
Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
Кіровоградська область — 724 випадки;
м. Київ — 9 564 випадки;
Київська область — 4 197 випадків;
Львівська область — 10 981 випадок;
Луганська область — 155 випадків;
Миколаївська область — 716 випадків;
Одеська область — 4 230 випадків;
Полтавська область — 497 випадків;
Рівненська область — 6 923 випадки;
Сумська область — 699 випадків;
Тернопільська область — 3 324 випадки;
Харківська область — 4 901 випадок;
Херсонська область — 269 випадків;
Хмельницька область — 1 368 випадків;
Чернівецька область — 6 777 випадків;
Черкаська область — 1 036 випадків;
Чернігівська область — 1 024 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 008 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 863 850 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 44 тис. з них у США, понад 3 млн 35 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 215 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 12 млн. осіб уже одужали. Втім, 731 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
10.08.2020 10:10



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