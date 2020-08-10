Статистика коронавірусу за 10 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 10 серпня травня в Україні зафіксовано 81 957 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 008 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 922, одужало 44 359 тисяч осіб.
Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 387пацієнт.
Статистика по областях станом на ранок 10 серпня така:
Вінницька область — 2 985 випадків;
Волинська область — 4 327 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 976 випадків;
Житомирська область — 2 154 випадки;
Закарпатська область — 5 809 випадків;
Запорізька область — 953 випадки;
Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
Кіровоградська область — 724 випадки;
м. Київ — 9 564 випадки;
Київська область — 4 197 випадків;
Львівська область — 10 981 випадок;
Луганська область — 155 випадків;
Миколаївська область — 716 випадків;
Одеська область — 4 230 випадків;
Полтавська область — 497 випадків;
Рівненська область — 6 923 випадки;
Сумська область — 699 випадків;
Тернопільська область — 3 324 випадки;
Харківська область — 4 901 випадок;
Херсонська область — 269 випадків;
Хмельницька область — 1 368 випадків;
Чернівецька область — 6 777 випадків;
Черкаська область — 1 036 випадків;
Чернігівська область — 1 024 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 008 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 10 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 863 850 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 44 тис. з них у США, понад 3 млн 35 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 215 тис. в Індії).