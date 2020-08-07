Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 7 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 7 серпня травня в Україні зафіксовано 78 261 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1453 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1852, одужало 43 055 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.

Статистика по областях станом на ранок 7 серпня така:

Вінницька область — 2932 випадки; Волинська область — 4162 випадки; Дніпропетровська область — 1508 випадків; Донецька область — 945 випадків; Житомирська область — 2064 випадки; Закарпатська область — 5615 випадків; Запорізька область — 895 випадків; Івано-Франківська область — 5426 випадків; Кіровоградська область — 714 випадків; м. Київ — 9178 випадків; Київська область — 4058 випадків; Львівська область — 10 572 випадки; Луганська область — 146 випадків; Миколаївська область — 682 випадки; Одеська область — 3904 випадки; Полтавська область — 489 випадків; Рівненська область — 6638 випадків; Сумська область — 636 випадків; Тернопільська область — 3212 випадків; Харківська область — 4527 випадків; Херсонська область — 255 випадків; Хмельницька область — 1286 випадків; Чернівецька область — 6477 випадків; Черкаська область — 975 випадків; Чернігівська область — 965 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 7 серпня 2020 року до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 101 222 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 883 тис. з них у США, понад 2 млн 912 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 027 тис. в Індії).

Понад 11 млн. 551 тис. осіб уже одужали. Втім, 715 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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