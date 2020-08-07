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ICTV / Ранок / Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 7 серпня— інтерактивна карта / 07.08.2020 10:14
07.08.2020 10:14
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Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 7 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 7 серпня травня в Україні зафіксовано 78 261 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1453 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1852, одужало 43 055 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.

Статистика по областях станом на ранок 7 серпня така:

Вінницька область — 2932 випадки;
Волинська область — 4162 випадки;
Дніпропетровська область — 1508 випадків;
Донецька область — 945 випадків;
Житомирська область — 2064 випадки;
Закарпатська область — 5615 випадків;
Запорізька область — 895 випадків;
Івано-Франківська область — 5426 випадків;
Кіровоградська область — 714 випадків;
м. Київ — 9178 випадків;
Київська область — 4058 випадків;
Львівська область — 10 572 випадки;
Луганська область — 146 випадків;
Миколаївська область — 682 випадки;
Одеська область — 3904 випадки;
Полтавська область — 489 випадків;
Рівненська область — 6638 випадків;
Сумська область — 636 випадків;
Тернопільська область — 3212 випадків;
Харківська область — 4527 випадків;
Херсонська область — 255 випадків;
Хмельницька область — 1286 випадків;
Чернівецька область — 6477 випадків;
Черкаська область — 975 випадків;
Чернігівська область — 965 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 7 серпня 2020 року до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 101 222 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 883 тис. з них у США, понад 2 млн 912 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 027 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 11 млн. 551 тис. осіб уже одужали. Втім, 715 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
07.08.2020 10:14



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