Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 7 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 7 серпня травня в Україні зафіксовано 78 261 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1453 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1852, одужало 43 055 тисяч осіб.
Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.
Статистика по областях станом на ранок 7 серпня така:
Вінницька область — 2932 випадки;
Волинська область — 4162 випадки;
Дніпропетровська область — 1508 випадків;
Донецька область — 945 випадків;
Житомирська область — 2064 випадки;
Закарпатська область — 5615 випадків;
Запорізька область — 895 випадків;
Івано-Франківська область — 5426 випадків;
Кіровоградська область — 714 випадків;
м. Київ — 9178 випадків;
Київська область — 4058 випадків;
Львівська область — 10 572 випадки;
Луганська область — 146 випадків;
Миколаївська область — 682 випадки;
Одеська область — 3904 випадки;
Полтавська область — 489 випадків;
Рівненська область — 6638 випадків;
Сумська область — 636 випадків;
Тернопільська область — 3212 випадків;
Харківська область — 4527 випадків;
Херсонська область — 255 випадків;
Хмельницька область — 1286 випадків;
Чернівецька область — 6477 випадків;
Черкаська область — 975 випадків;
Чернігівська область — 965 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 7 серпня 2020 року до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 7 серпня 2020 року у світі зафіксовано 19 101 222 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 883 тис. з них у США, понад 2 млн 912 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 027 тис. в Індії).