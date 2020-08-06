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ICTV / Ранок / Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі / 06.08.2020 16:20
06.08.2020 16:20
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Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі


Які жіночі піджаки та жакети зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі, які допоможуть тобі створити сучасний та стильний лук.

Обирай, який модий тренд тобі більше до вподоби, а ще краще – комбінуй одразу кілька трендів в одному образі.

Модні піджаки і жакети 2020

Оверсайз

Піджаки оверсайз, які виглядають так, наче ти тільки що забрала його у свого чоловіка, продовжують міцно триматися на модному олімпі.

От тільки в новому сезоня дизайнери пропонують не кидатися в крайнощі й обирати моделі лише на кілька розмірів більше, ніж зазвичай носиш зазвичай.

А от гігантські «парашути» поки краще залишити у шафах та на полицях магазинів – їхній час уже пройшов.

 

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Публикация от SASHAOSTROV ™️ (@sasha.ostrov)

 

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Публикация от ШОУРУМ женская одежда (@tropikana_shop)

Білий жакет

Білий жакет у стилі кежуал має бути в гардеробі кожної сучасної красуні.

По-перше, це нарядно і стильно.

По-друге, абсолютино універсально.

Він ще не раз тебе виручить, коли ти не знатимеш, що вдягнути до нових брюк, спідниці та навіть ніжної сукні.

 

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Публикация от VIKTORIA LAKIS (@vikalakiss)

 

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Піджак у клітинку

Клітинка залишається топовим принтом ось уже кілька сезонів поспіль. 2020 рік теж не став винятком.

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Сміливо обирай піджак такого забарвлення, якщо хочешь отримати безпрограшний варіант, який чудово виглядатиме в численних кежуал-луках.

Поєднуй його з джинсовими шортами, спідницею-плісе або шортами.

 

 

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Подовжений жакет із поясом

Навіть якщо тобі дуже хочеться підкреслити свою тоненьку талію, від приталених піджаків поки що краще відмовитися.

А от подовжений жакет, перехоплений поясом, ти цілком можеш собі дозволити.

У цьому сезоні такі моделі були представлені у колекціях топових брендів, зокрема Fendi та Victoria Beckham.

 

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Публикация от Женская одежда (@marakuya_fashion)

 

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Публикация от Платья | Казань | Мамадыш (@maturkulmek)

 

Укорочений піджак

Якщо тобі не подобаються довгі та обємні оверсайз-жакети, маємо чудову альтернативу.

Актуальними сьогодні є не не тільки піджаки наче з чужого плеча, але й лаконічні укорочені моделі.

Вони ідеально виглядатимуть на невисоких дівчатах, оскільки візуально зроблять талію вищою, а ноги – довшими.

 

 

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Публикация от internet. shop (@internet._s)

 

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Публикация от Пошив Одежды (@shnaider_for_you)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
06.08.2020 16:20



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