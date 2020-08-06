Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 6 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 6 серпня травня в Україні зафіксовано 76 808 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1318 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1819, одужало 42 524 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 6 серпня така:
Вінницька область — 2898 випадків;
Волинська область — 4108 випадків;
Дніпропетровська область — 1492 випадки;
Донецька область — 941 випадок;
Житомирська область — 2036 випадків;
Закарпатська область — 5539 випадків;
Запорізька область — 890 випадків;
Івано-Франківська область — 5295 випадків;
Кіровоградська область — 713 випадків;
м. Київ — 8992 випадки;
Київська область — 3980 випадків;
Львівська область — 10 420 випадків;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 666 випадків;
Одеська область — 3748 випадків;
Полтавська область — 477 випадків;
Рівненська область — 6538 випадків;
Сумська область — 594 випадки;
Тернопільська область — 3177 випадків;
Харківська область — 4381 випадок;
Херсонська область — 242 випадки;
Хмельницька область — 1257 випадків;
Чернівецька область — 6383 випадки;
Черкаська область — 969 випадків;
Чернігівська область — 937 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 6 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 6 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 814 178 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 823 тис. з них у США, понад 2 млн 859 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 964 тис. в Індії).