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ICTV / Ранок / Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 6 серпня— інтерактивна карта / 06.08.2020 10:03
06.08.2020 10:03
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Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 6 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 6 серпня травня в Україні зафіксовано 76 808 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1318 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1819, одужало 42 524 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 6 серпня така:

Вінницька область — 2898 випадків;
Волинська область — 4108 випадків;
Дніпропетровська область — 1492 випадки;
Донецька область — 941 випадок;
Житомирська область — 2036 випадків;
Закарпатська область — 5539 випадків;
Запорізька область — 890 випадків;
Івано-Франківська область — 5295 випадків;
Кіровоградська область — 713 випадків;
м. Київ — 8992 випадки;
Київська область — 3980 випадків;
Львівська область — 10 420 випадків;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 666 випадків;
Одеська область — 3748 випадків;
Полтавська область — 477 випадків;
Рівненська область — 6538 випадків;
Сумська область — 594 випадки;
Тернопільська область — 3177 випадків;
Харківська область — 4381 випадок;
Херсонська область — 242 випадки;
Хмельницька область — 1257 випадків;
Чернівецька область — 6383 випадки;
Черкаська область — 969 випадків;
Чернігівська область — 937 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 6 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 814 178 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 823 тис. з них у США, понад 2 млн 859 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 964 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 11 млн. 361 тис. осіб уже одужали. Втім, 707 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
06.08.2020 10:03



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