Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 6 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 6 серпня травня в Україні зафіксовано 76 808 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1318 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1819, одужало 42 524 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 6 серпня така:

Вінницька область — 2898 випадків; Волинська область — 4108 випадків; Дніпропетровська область — 1492 випадки; Донецька область — 941 випадок; Житомирська область — 2036 випадків; Закарпатська область — 5539 випадків; Запорізька область — 890 випадків; Івано-Франківська область — 5295 випадків; Кіровоградська область — 713 випадків; м. Київ — 8992 випадки; Київська область — 3980 випадків; Львівська область — 10 420 випадків; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 666 випадків; Одеська область — 3748 випадків; Полтавська область — 477 випадків; Рівненська область — 6538 випадків; Сумська область — 594 випадки; Тернопільська область — 3177 випадків; Харківська область — 4381 випадок; Херсонська область — 242 випадки; Хмельницька область — 1257 випадків; Чернівецька область — 6383 випадки; Черкаська область — 969 випадків; Чернігівська область — 937 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 6 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 814 178 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 823 тис. з них у США, понад 2 млн 859 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 964 тис. в Індії).

Понад 11 млн. 361 тис. осіб уже одужали. Втім, 707 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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