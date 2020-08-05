Можна летіти! Які країни раді українцям у серпні

Збираєшся на відпочинок у серпні і шукаєш країну, куди можна спокійно полетіти з України? Ранок у Великому Місті зібрав список дозволених місць.
Читай про все нижче, щоб дізнатись подробиці.
Дозволені країни для відпочинку у серпні
Болгарія
Фото: Unsplash
Ця сонячна країна більше не вимагатиме від українців наявність ПЛР-тесту на коронавірус до 31 серпня включно.
А ще НЕ треба після відпочинку сидіти на 14-денному карантині. Це ж прекрасно, чи не так?!
Єгипет
Фото: Unsplash
Для відпочинку доступні такі місця як: Шарм ель-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам, Марса-Матрух.
Тут українцям раді, а тому не проситимуть додаткових довідок та карантину.
Туреччина
Фото: Unsplash
Попередньо здавати тест не потрібно і перебувати на обсервації не треба.
– Держава ввела посилений контроль готелів, аеропортів, ресторанів. Тому зараз Туреччина не розглядає питання про те, щоб закрити в’їзд для якоїсь із країн чи посилити правила в’їзду для туристів з України, – наголошувув член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону Еркан Ягджи.
Тож, як бачиш, хвилюватися немає причин.
Чорногорія
Фото: Unsplash
У країну можна спокійно в’їжджати, але не на автомобілі. Допускаються лише туристи, які прилетіли літаком. Однак варто врахувати, що Чорногорія досі належить до списку червоних зон, тому краще утриматися від подорожі туди.
В іншому випадку необхідно буде пройти 14-денний карантин.
Хорватія
Фото: Unsplash
Це зелена зона, а тому в’їзд і виїзд здійснюється без проблем.
Але є одна умова: здати ПЛР-тест все ж доведеться. І він повинен бути зробленим за останні 48 годин.
Албанія
Фото: Unsplash
На жаль, ця країна теж належить до червоної зони, але в’їзд туди без обмежень. Однак тобі все ж доведеться пройти обсервацію після повернення в Україну.