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ICTV / Ранок / Можна летіти! Які країни раді українцям у серпні / 05.08.2020 18:17
05.08.2020 18:17
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Можна летіти! Які країни раді українцям у серпні

Фото: Unsplash

Збираєшся на відпочинок у серпні і шукаєш країну, куди можна спокійно полетіти з України? Ранок у Великому Місті зібрав список дозволених місць.

Читай про все нижче, щоб дізнатись подробиці.

Дозволені країни для відпочинку у серпні

Болгарія

болгарія фото

Фото: Unsplash

Ця сонячна країна більше не вимагатиме від українців наявність ПЛР-тесту на коронавірус до 31 серпня включно.

А ще НЕ треба після відпочинку сидіти на 14-денному карантині. Це ж прекрасно, чи не так?!

Єгипет

єгипет фото

Фото: Unsplash

Для відпочинку доступні такі місця як: Шарм ель-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам, Марса-Матрух.

Тут українцям раді, а тому не проситимуть додаткових довідок та карантину.

Туреччина

туреччина фото

Фото: Unsplash

Попередньо здавати тест не потрібно і перебувати на обсервації не треба.

Держава ввела посилений контроль готелів, аеропортів, ресторанів. Тому зараз Туреччина не розглядає питання про те, щоб закрити в’їзд для якоїсь із країн чи посилити правила в’їзду для туристів з України, – наголошувув  член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону Еркан Ягджи. 

Тож, як бачиш, хвилюватися немає причин.

Чорногорія

чорногорія фото

Фото: Unsplash

У країну можна спокійно в’їжджати, але не на автомобілі. Допускаються лише туристи, які прилетіли літаком. Однак варто врахувати, що Чорногорія досі належить до списку червоних зон, тому краще утриматися від подорожі туди.

В іншому випадку необхідно буде пройти 14-денний карантин.

Хорватія 

хорватія фото

Фото: Unsplash

Це зелена зона, а тому в’їзд і виїзд здійснюється без проблем.

Але є одна умова: здати ПЛР-тест все ж доведеться. І він повинен бути зробленим за останні 48 годин.

Албанія 

албанія фото

Фото: Unsplash

На жаль, ця країна теж належить до червоної зони, але в’їзд туди без обмежень. Однак тобі все ж доведеться пройти обсервацію після повернення в Україну.

Також по темі: 7 правил ідеального відпочинку на морі Зібрались відпочивати на морі? Ось які небезпеки чатують на вас Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет?

Тепер ти знаєш, куди можна полетіти у серпні 2020 року. Користуйся порадами і вдалої тобі подорожі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок у Туреччині.

Алла Гичка

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Теги: Єгипет, Болгарія, подорож, Туреччина
05.08.2020 18:17



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