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ICTV / Ранок / Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 5 серпня— інтерактивна карта / 05.08.2020 10:18
05.08.2020 10:18
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Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 5 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 5 серпня травня в Україні зафіксовано 75 490 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1271 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1788, одужало 41 527 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 5 серпня така:

Вінницька область — 2880 випадків;
Волинська область — 4064 випадки;
Дніпропетровська область — 1474 випадки;
Донецька область — 926 випадків;
Житомирська область — 2009 випадків;
Закарпатська область — 5462 випадки;
Запорізька область — 871 випадок;
Івано-Франківська область — 5168 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8812 випадків;
Київська область — 3942 випадки;
Львівська область — 10 223 випадки;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 658 випадків;
Одеська область — 3638 випадків;
Полтавська область — 472 випадки;
Рівненська область — 6442 випадків;
Сумська область — 570 випадків;
Тернопільська область — 3149 випадків;
Харківська область — 4239 випадків;
Херсонська область — 236 випадків;
Хмельницька область — 1232 випадки;
Чернівецька область — 6298 випадків;
Черкаська область — 959 випадків;
Чернігівська область — 920 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 5 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 543 662 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 771 тис. з них у США, понад 2 млн 801 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 908 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 11 млн. 143 тис. осіб уже одужали. Втім, 700 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
05.08.2020 10:18



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