Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 5 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 5 серпня травня в Україні зафіксовано 75 490 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1271 новий випадок.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1788, одужало 41 527 тисяч осіб.
Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 5 серпня така:
Вінницька область — 2880 випадків;
Волинська область — 4064 випадки;
Дніпропетровська область — 1474 випадки;
Донецька область — 926 випадків;
Житомирська область — 2009 випадків;
Закарпатська область — 5462 випадки;
Запорізька область — 871 випадок;
Івано-Франківська область — 5168 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8812 випадків;
Київська область — 3942 випадки;
Львівська область — 10 223 випадки;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 658 випадків;
Одеська область — 3638 випадків;
Полтавська область — 472 випадки;
Рівненська область — 6442 випадків;
Сумська область — 570 випадків;
Тернопільська область — 3149 випадків;
Харківська область — 4239 випадків;
Херсонська область — 236 випадків;
Хмельницька область — 1232 випадки;
Чернівецька область — 6298 випадків;
Черкаська область — 959 випадків;
Чернігівська область — 920 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 5 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 5 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 543 662 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 771 тис. з них у США, понад 2 млн 801 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 908 тис. в Індії).