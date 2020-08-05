Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 5 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 5 серпня травня в Україні зафіксовано 75 490 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1271 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1788, одужало 41 527 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 5 серпня така:

Вінницька область — 2880 випадків; Волинська область — 4064 випадки; Дніпропетровська область — 1474 випадки; Донецька область — 926 випадків; Житомирська область — 2009 випадків; Закарпатська область — 5462 випадки; Запорізька область — 871 випадок; Івано-Франківська область — 5168 випадків; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8812 випадків; Київська область — 3942 випадки; Львівська область — 10 223 випадки; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 658 випадків; Одеська область — 3638 випадків; Полтавська область — 472 випадки; Рівненська область — 6442 випадків; Сумська область — 570 випадків; Тернопільська область — 3149 випадків; Харківська область — 4239 випадків; Херсонська область — 236 випадків; Хмельницька область — 1232 випадки; Чернівецька область — 6298 випадків; Черкаська область — 959 випадків; Чернігівська область — 920 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 5 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 543 662 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 771 тис. з них у США, понад 2 млн 801 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 908 тис. в Індії).

Понад 11 млн. 143 тис. осіб уже одужали. Втім, 700 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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