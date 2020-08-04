Місячний календар на серпень 2020: сприятливі та несприятливі дні
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Місяць має чотири фази, і кожна з них впливає на наше життя. Щоб дізнатись, які дні будуть сприятливими, а які навпаки – переглянь місячний календар на серпень 2020. Ранок у Великому Місті уже все підготував.
Місячний календар на серпень 2020
Сприятливі дні: 2, 6, 7, 9, 12, 13, 20, 26, 27
Несприятливі дні: 1, 4, 9, 11, 19, 25
Сприятливі дні у серпні 2020
2 серпня: у цей день збільшується потік енергії. Використай її з користю. Займися справами, які давно лежали у “ящику”, перенаправ сили у роботу або ж проведи активний відпочинок з друзями. Головне, аби не пролежати 2-е серпня на дивані.
6 серпня: повір у себе і прислухайся, що підказує інтуїція! Цього дня успішно проходять бізнес-переговори, а ще це вдалий період, щоб обговорити з керівництвом важливі справи.
7 серпня: день спокою та гармонії. Цей день ідеально підходить для того, щоб звільнити полиці у шафі від старих, непотрібних речей. Не тримай те, що навряд чи колись тобі знадобиться.
9 серпня: день пронизаний доброю енергією. Сьогодні займися легкими справами, які приноситимуть лише задоволення.
12 серпня: дуже успішний день, особливо для тих, хто інтенсивно працює розумово. 12 серпня сприятливе для підписання договорів, спілкування та укладення шлюбів.