Статистика коронавірусу за 4 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 4 серпня травня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1061 новий випадок.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1764, одужало 40 613 тисяч осіб.
Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 4 серпня така:
Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 4 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 4 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 288 573 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 717 тис. з них у США, понад 2 млн 750 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 855 тис. в Індії).