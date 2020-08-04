Статистика коронавірусу за 4 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 4 серпня травня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1061 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1764, одужало 40 613 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 4 серпня така:

Вінницька область — 2848 випадків; Волинська область — 4008 випадків; Дніпропетровська область — 1459 випадків; Донецька область — 903 випадки; Житомирська область — 1967 випадків; Закарпатська область — 5384 випадки; Запорізька область — 851 випадок; Івано-Франківська область — 5041 випадок; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8662 випадки; Київська область — 3877 випадків; Львівська область — 10067 випадків; Луганська область — 130 випадків; Миколаївська область — 648 випадків; Одеська область — 3545 випадків; Полтавська область — 466 випадків; Рівненська область — 6355 випадків; Сумська область — 560 випадків; Тернопільська область — 3121 випадок; Харківська область — 4093 випадки; Херсонська область — 230 випадків; Хмельницька область — 1200 випадків; Чернівецька область — 6229 випадків; Черкаська область — 955 випадків; Чернігівська область — 909 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 4 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 4 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 288 573 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 717 тис. з них у США, понад 2 млн 750 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 855 тис. в Індії).

Понад 10 млн. 916 тис. осіб уже одужали. Втім, 693 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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