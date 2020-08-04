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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 4 серпня— інтерактивна карта / 04.08.2020 10:16
04.08.2020 10:16
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Статистика коронавірусу за 4 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 4 серпня травня в Україні зафіксовано 74 219 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1061 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1764, одужало 40 613 тисяч осіб.

Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 4 серпня така:

Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 4 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 4 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 288 573 випадки захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 717 тис. з них у США, понад 2 млн 750 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 855 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 10 млн. 916 тис. осіб уже одужали. Втім, 693 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
04.08.2020 10:16



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