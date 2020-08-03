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ICTV / Ранок / Як вийти з терористичного полону живим – поради психологині / 03.08.2020 13:25
03.08.2020 13:25
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Як вийти з терористичного полону живим – поради психологині


Як правильно діяти, коли раптом ти опиняєшся в ролі заручника, і як не втратити голову в ситуації, небезпечній для життя, радить психологиня. 

В Україні та світі все частіше стаються небезпечні індиденти із захопленням заручників. Журналісти “Ранку у Великому місті” поспілкувались с психологинею Ольгою Рябухіною, експерткою з виходу з кризи, аби з’ясувати: як правильно поводити себе, щоб вийти з терористичного полону живим.

Поради психолога. Як зберегти спокій в небезпечній ситуації?

Для того, аби тверезо мислити, важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, коли опинився в заручниках. 

Пам’ятай, що у співробітників спецслужб, які працюють над операцією зі звільнення заручників, є пряма єдина установка: врятувати життя заручників, навіть ціною власного життя.

А терористи в 90% випадків переслідують власні цілі: або політичні, або фінансові (вимога викупу), і в них нема на меті саме завдавати шкоди заручникам.

1. Важливо прийняти ситуацію такою, яка вона є. І усвідомити: ця ситуація тимчасова! 

Можна навіть промовляти до себе: “Так, зараз я в складній ситуації. Але! Я хочу вижити й зберегти своє життя. Що мені для цього треба? Заспокоїтись, не дозволити собі піддатися паніці й дочекатися звільнення”.

Допоможе тобі й усвідомлення того, що людина завжди може бути сильніше зовнішніх обставин  – шляхом свободи вибору, як саме поставитися до цих обставин. 

Ти можеш піддатися смутку, паніці, дозволити страху захопити управління над собою – і тоді для тебе можуть настати непередбачувані наслідки. 

Або можна намагатись розглядати інші варіанти виходу: 

  • почати заспокоюватись із допомогою дихальної гімнастики – просто подовжуючи видихи; 
  • зосередити свою увагу на власному тілі: як сидиш, як лежать руки, ноги, що відчуваєш прямо зараз; 
  • закрити очі та згадати ті прекрасні моменти життя, які у тебе траплялися, подякувати за них і пообіцяти собі, що коли ця ситуація закінчиться, ти обов’язково зустрінешся з людьми й подякуєш їм за ті прекрасні моменти свого життя.

2. Важливо мати якусь духовну опору, щось, що вище за тебе, щось, що дає віру і підтримку

Відсутність духовної опори – шлях до тотальної апатії, що призводить до особистісної катастрофи. 

Неважливо, в що саме ти віриш – головне, що ти можеш спертись на цю віру у важку годину. 

Саме в таких критичних ситуаціях духовна опора (зауваж – не істеричне волання до вищих сил – а саме віра) дає можливість заспокоїтися і протверезити розум. 

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3. Гумор завжди допомагає, не нехтуй ним навіть у найкритичніших ситуаціях

Моделюй веселе майбутнє – це дасть ресурс для заспокоєння, для надії на те світле майбутнє, яке ось-ось станеться.

4. Думай про майбутнє

В момент небезпеки думай про майбутнє і максимально чітке уявлення того, що ти вже в точці досягнення мети.

Ось просто зараз ти вже на свободі, зустрічаєшся з близькими та друзями, вже здійснив(ла) свою заповітну мрію. Уявляй максимально чітко кожну подію, відчувай тілом усі ці стани.

Це допоможе відволіктись від паніки й націлити роботу мозку на конструктив. 

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Основні поради  – не торкатись нічийних пакунків будь-де: у поїзді, під’їзді або на вулиці, не підпускати до них інших. А краще одразу повідомити про знахідку співробітника поліції.

Якщо ти вже заручник, то, будь ласка:

  • не виказуй своє невдоволення в присутності терористів та не привертай їхню увагу; 
  • заспокойся, спробуй відволіктись від того, що відбувається;
  • зніми ювелірні прикраси;
  • не дивись в очі терористам, не пересувайся по салону та не відкривай сумки без їхнього дозволу;
  • утримайся від різких рухів чи криків;
  • якщо зловмисники погрожують застосувати зброю, ляж на живіт, закрий голову руками – але потурбуйся про те, аби лягти якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів чи сходів;
  • якщо відбувся вибух – спробуй зупинити пожежу та нейтралізувати паніку, надай домедичну допомогу постраждалим;
  • якщо спецслужби почали штурму, – лягай на підлогу й залишайся там до закінчення штурму;
  • після звільнення – негайно залиш приміщення: не виключено, що його замінували;
  • намагайся запам’ятати особливі прикмети підозрілих людей і повідом про них  прибулим співробітникам спецслужб.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради психолога, як не вбити одне одного під час карантину.

Фото: Pixabay

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Теги: поради психолога, Ранок у Великому Місті
03.08.2020 13:25



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