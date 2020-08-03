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ICTV / Ранок / Красивою бути просто: стильні коси на літо 2020 / 03.08.2020 16:58
03.08.2020 16:58
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Красивою бути просто: стильні коси на літо 2020


Які коси будуть у моді літом 2020 року? – цікавляться красуні. Плетені коси – це завжди безпрограшний варіант. Якщо хочеш красиво, стильно і, в той же час, жіночно виглядати – проекспериментуй із волоссям. І щоб ти довго не шукала, яку зачіску з косами зробити, Ранок у Великому Місті зробив це за тебе. Дивись на фото і обирай, який варіант тобі найбільше подобається.

Стильні зачіски із заплетеними косами на літо 2020

Зачіска з косою №1

Зачіска з косою фото

Ось тобі перша стильна зачіска, і навіть із покроковою інструкцією. Вона ідеально підійде до святкового образу.

Зачіска з косою №2

Заплетена коса фото

А цією зачіскаою з бантиком ти гарантовано всіх здивуєш. І точно привернеш увагу чоловічої статі. Роби – не прогадаєш.

Також по темі: Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора

Зачіска з косою №3

Французька коса фото

А це французькі коси, які плетуться навиворіт. Таку зачіску ти можеш спокійно зробити собі сама. Це той варіант, де можна сказати – стильно, і модно, і молодіжно 🙂

Зачіска з косою №4

незвичайна коса фото

Таку косу ти навряд чи могла десь бачити. Виглядає незвично, але в той же час – дуже стильно.

Зачіска з косою №5

І ось тобі ще одна стильна і незвичайна коса на літо 2020 року. Ми зробили дві частини того, як її робити, щоб ти детально могла роздивитись.

Заплетене волосся фото

Все просто. Ділиш волосся на трі рівні частини. Заплітаєш собі три косички, і тоді з них плетеш одну.

Коса на літо фото

Отож, тепер ти знаєш, які коси будуть у моді літом 2020 року. Обирай на свій смак.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на червень 2020.

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Теги: краса, мода
03.08.2020 16:58



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