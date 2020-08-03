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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 3 серпня— інтерактивна карта / 03.08.2020 10:15
03.08.2020 10:15
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Статистика коронавірусу за 3 серпня— інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 3 серпня травня в Україні зафіксовано 73 158 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 990 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1738, одужало 39 876 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 3 серпня така:

Вінницька область — 2815 випадків;
Волинська область — 3949 випадків;
Дніпропетровська область — 1438 випадків;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1948 випадків;
Закарпатська область — 5318 випадків;
Запорізька область — 846 випадків;
Івано-Франківська область — 4914 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8554 випадки;
Київська область — 3845 випадків;
Львівська область — 9921 випадок;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 642 випадки;
Одеська область — 3482 випадки;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6270 випадків;
Сумська область — 541 випадок;
Тернопільська область — 3113 випадків;
Харківська область — 3950 випадків;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1189 випадків;
Чернівецька область — 6143 випадки;
Черкаська область — 954 випадки;
Чернігівська область — 900 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 3 серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 082 307 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 667 тис. з них у США, понад 2 млн 773 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 803 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 10 млн. 694 тис. осіб уже одужали. Втім, 689 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
03.08.2020 10:15



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