Статистика коронавірусу за 3 серпня— інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 3 серпня травня в Україні зафіксовано 73 158 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 990 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1738, одужало 39 876 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.
Статистика по областях станом на ранок 3 серпня така:
Вінницька область — 2815 випадків;
Волинська область — 3949 випадків;
Дніпропетровська область — 1438 випадків;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1948 випадків;
Закарпатська область — 5318 випадків;
Запорізька область — 846 випадків;
Івано-Франківська область — 4914 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8554 випадки;
Київська область — 3845 випадків;
Львівська область — 9921 випадок;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 642 випадки;
Одеська область — 3482 випадки;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6270 випадків;
Сумська область — 541 випадок;
Тернопільська область — 3113 випадків;
Харківська область — 3950 випадків;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1189 випадків;
Чернівецька область — 6143 випадки;
Черкаська область — 954 випадки;
Чернігівська область — 900 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 3 серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 3 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 082 307 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 667 тис. з них у США, понад 2 млн 773 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 803 тис. в Індії).