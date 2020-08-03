Статистика коронавірусу за 3 серпня— інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 3 серпня травня в Україні зафіксовано 73 158 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 990 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1738, одужало 39 876 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 3 серпня така:

Вінницька область — 2815 випадків; Волинська область — 3949 випадків; Дніпропетровська область — 1438 випадків; Донецька область — 898 випадків; Житомирська область — 1948 випадків; Закарпатська область — 5318 випадків; Запорізька область — 846 випадків; Івано-Франківська область — 4914 випадків; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8554 випадки; Київська область — 3845 випадків; Львівська область — 9921 випадок; Луганська область — 128 випадків; Миколаївська область — 642 випадки; Одеська область — 3482 випадки; Полтавська область — 459 випадків; Рівненська область — 6270 випадків; Сумська область — 541 випадок; Тернопільська область — 3113 випадків; Харківська область — 3950 випадків; Херсонська область — 230 випадків; Хмельницька область — 1189 випадків; Чернівецька область — 6143 випадки; Черкаська область — 954 випадки; Чернігівська область — 900 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 3 серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 серпня 2020 року у світі зафіксовано 18 082 307 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 667 тис. з них у США, понад 2 млн 773 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 803 тис. в Індії).

Понад 10 млн. 694 тис. осіб уже одужали. Втім, 689 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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