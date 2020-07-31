Статистика коронавірусу за 31 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 31 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 31 липня травня в Україні зафіксовано 69 884 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 1090 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1693, одужало 38 752 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 029 220 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 31 липня така:

Вінницька область — 2736 випадків; Волинська область — 3783 випадки; Дніпропетровська область — 1402 випадки; Донецька область — 881 випадок; Житомирська область — 1850 випадків; Закарпатська область — 5146 випадків; Запорізька область — 790 випадків; Івано-Франківська область — 4557 випадків; Кіровоградська область — 703 випадки; м. Київ — 8241 випадок; Київська область — 3716 випадків; Львівська область — 9526 випадків; Луганська область — 126 випадків; Миколаївська область — 590 випадків; Одеська область — 3214 випадків; Полтавська область — 440 випадків; Рівненська область — 6024 випадки; Сумська область — 485 випадків; Тернопільська область — 2976 випадків; Харківська область — 3711 випадків; Херсонська область — 227 випадків; Хмельницька область — 1138 випадків; Чернівецька область — 5875 випадків; Черкаська область — 924 випадки; Чернігівська область — 823 випадки. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 31 липня 2020 року у світі зафіксовано 17 297 276 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 495 тис. з них у США, понад 2 млн 610 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 638 тис. в Індії).

Понад 10 млн. 134 тис. осіб уже одужали. Втім, 673 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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