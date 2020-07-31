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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 31 липня — інтерактивна карта / 31.07.2020 10:15
31.07.2020 10:15
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Статистика коронавірусу за 31 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 31 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 31 липня травня в Україні зафіксовано 69 884 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 1090 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1693, одужало 38 752 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 029 220 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 31 липня така:

Вінницька область — 2736 випадків;
Волинська область — 3783 випадки;
Дніпропетровська область — 1402 випадки;
Донецька область — 881 випадок;
Житомирська область — 1850 випадків;
Закарпатська область — 5146 випадків;
Запорізька область — 790 випадків;
Івано-Франківська область — 4557 випадків;
Кіровоградська область — 703 випадки;
м. Київ — 8241 випадок;
Київська область — 3716 випадків;
Львівська область — 9526 випадків;
Луганська область — 126 випадків;
Миколаївська область — 590 випадків;
Одеська область — 3214 випадків;
Полтавська область — 440 випадків;
Рівненська область — 6024 випадки;
Сумська область — 485 випадків;
Тернопільська область — 2976 випадків;
Харківська область — 3711 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1138 випадків;
Чернівецька область — 5875 випадків;
Черкаська область — 924 випадки;
Чернігівська область — 823 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 31 липня 2020 року у світі зафіксовано 17 297 276 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 495  тис. з них у США, понад 2 млн 610 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 638 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 10 млн. 134 тис. осіб уже одужали. Втім, 673 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
31.07.2020 10:15



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