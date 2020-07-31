Статистика коронавірусу за 31 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 31 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 31 липня травня в Україні зафіксовано 69 884 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 1090 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1693, одужало 38 752 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 029 220 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 31 липня така:
Вінницька область — 2736 випадків;
Волинська область — 3783 випадки;
Дніпропетровська область — 1402 випадки;
Донецька область — 881 випадок;
Житомирська область — 1850 випадків;
Закарпатська область — 5146 випадків;
Запорізька область — 790 випадків;
Івано-Франківська область — 4557 випадків;
Кіровоградська область — 703 випадки;
м. Київ — 8241 випадок;
Київська область — 3716 випадків;
Львівська область — 9526 випадків;
Луганська область — 126 випадків;
Миколаївська область — 590 випадків;
Одеська область — 3214 випадків;
Полтавська область — 440 випадків;
Рівненська область — 6024 випадки;
Сумська область — 485 випадків;
Тернопільська область — 2976 випадків;
Харківська область — 3711 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1138 випадків;
Чернівецька область — 5875 випадків;
Черкаська область — 924 випадки;
Чернігівська область — 823 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 31 липня 2020 року у світі зафіксовано 17 297 276 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 495 тис. з них у США, понад 2 млн 610 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 638 тис. в Індії).