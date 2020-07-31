Без стресу та депресії: як адаптуватися до роботи після відпустки

Як легко і без стресу вийти на роботу після відпустки – 5 дієвих порад.
На жаль, відпустка зазвичай пролітає вкрай швидко. Начебто тільки починаєш релаксувати на пляжі чи насолоджуватися гірськими пейзажами – і ось уже час повертатися до офісу і знову братися до роботи.
Недарма перші дні після літнього відпочинку вважаються одними з найважчих у році, і це називається післявідпускний синдром.
Як же вийти після відпустки – і не впасти у депресію? Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
Як правильно виходити з відпустки
Виходь на роботу з четверга
Намагайтеся розрахувати відпустку так, щоб виходити в офіс не з понеділка, а з середини тижня. В ідеалі – у четвер.
Адже коли тільки починаєш працювати після кількох тижнів відпочинку, робочий тиждень може здатися непомірно довгим.
А от якщо післявідпускний тиждень триватиме лише 2 дні, організму буде значно легше адаптуватися до навантажень і знову звикнути до робочого графіку.
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Розстав пріоритети
Скоріше за все, за час відпустки у тебе накопичилася ціла купа робочих завдань. Зрозуміло, що лише від цього можна розгубитися впасти в депресію. Але – не варто.
Не намагайся хапатися за все одразу. Спокійно сядь і розстав пріоритети, розділивши завдання на термінові, менш термінові і такі, які можна взагалі не виконувати або комусь делегувати.
І тільки починай послідовно робити справи, але поки що – лише дійсно важливі і термінові.
Приготуй собі подарунок
Створи собі приємну мотивацію для повернення в офіс.
Наприклад, ще перед відпусткою купи собі невеличкий подаруночок (наприклад, нову помаду чи улюблений смаколик) і залиш його в офісі. А скористатися ним можна буде лише після закінчення відпустки.
Думка про те, що на роботі тебе чекає якась приємна річ, підніматиме тобі настрій – і ти з більшим ентузіазмом повернешся до офісу.
Запасися ендорфінами
Якщо тобі все одно не вистачає позитивних емоцій, можеш вдатися до ендорфінового «допінгу».
Введи до свого раціону продукти, які підвищують рівень гормонів щастя в організмі. Свіжі овочі та фрукти, зелений чай, шоколад та червоне вино тобі в поміч!
Вони допоможуть тобі повернути відчуття спокою та радості. От тільки з дозою вина головне не переборщити 🙂
Додай яскравості
Щоб робочі будні не здавалися такими вже сірими, додай до свого робочого місця трохи яскравих барв.
Наприклад, купи гарну чашку для чаю, яка тобі давно впала в око, замов різнокольорові ручки і блокноти, постав букет яскравих квітів… і просто приходь до офісу в красивому одязі соковитих відтінків.
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Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко
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31.07.2020 18:45
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