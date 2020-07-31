Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Без стресу та депресії: як адаптуватися до роботи після відпустки / 31.07.2020 18:45
31.07.2020 18:45
Поділитися

Без стресу та депресії: як адаптуватися до роботи після відпустки


Як легко і без стресу вийти на роботу після відпустки – 5 дієвих порад.

На жаль, відпустка зазвичай пролітає вкрай швидко. Начебто тільки починаєш релаксувати на пляжі чи насолоджуватися гірськими пейзажами – і ось уже час повертатися до офісу і знову братися до роботи.

Недарма перші дні після літнього відпочинку вважаються одними з найважчих у році, і це називається післявідпускний синдром.

Як же вийти після відпустки – і не впасти у депресію? Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Як правильно виходити з відпустки

Виходь на роботу з четверга

Намагайтеся розрахувати відпустку так, щоб виходити в офіс не з понеділка, а з середини тижня. В ідеалі – у четвер.

Адже коли тільки починаєш працювати після кількох тижнів відпочинку, робочий тиждень може здатися непомірно довгим.

А от якщо післявідпускний тиждень триватиме лише 2 дні, організму буде значно легше адаптуватися до навантажень і знову звикнути до робочого графіку.

Також по темі: Поїхати на море і вижити! Як вберегтись від ботулізму під час відпустки Що почитати влітку: 5 найкращих книг для відпустки Куди поїхати в Україні у відпустку: найцікавіші та найкрасивіші місця

Розстав пріоритети

Скоріше за все, за час відпустки у тебе накопичилася ціла купа робочих завдань. Зрозуміло, що лише від цього можна розгубитися впасти в депресію. Але – не варто.

Не намагайся хапатися за все одразу. Спокійно сядь і розстав пріоритети, розділивши завдання на термінові, менш термінові і такі, які можна взагалі не виконувати або комусь делегувати.

І тільки починай послідовно робити справи, але поки що – лише дійсно важливі і термінові.

офіс фото

Приготуй собі подарунок                                         

Створи собі приємну мотивацію для повернення в офіс.

Наприклад, ще перед відпусткою купи собі невеличкий подаруночок (наприклад, нову помаду чи улюблений смаколик) і залиш його в офісі. А скористатися ним можна буде лише після закінчення відпустки.

Думка про те, що на роботі тебе чекає якась приємна річ, підніматиме тобі настрій – і ти з більшим ентузіазмом повернешся до офісу.

Запасися ендорфінами

Якщо тобі все одно не вистачає позитивних емоцій, можеш вдатися до ендорфінового «допінгу».

Введи до свого раціону продукти, які підвищують рівень гормонів щастя в організмі. Свіжі овочі та фрукти, зелений чай, шоколад та червоне вино тобі в поміч!

Вони допоможуть тобі повернути відчуття спокою та радості. От тільки з дозою вина головне не переборщити 🙂

офіс фото

 

Додай яскравості

Щоб робочі будні не здавалися такими вже сірими, додай до свого робочого місця трохи яскравих барв.

Наприклад, купи гарну чашку для чаю, яка тобі давно впала в око, замов різнокольорові ручки і блокноти, постав букет яскравих квітів… і просто приходь до офісу в красивому одязі соковитих відтінків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відрізнити фейкову вакансію від справжньої.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради
31.07.2020 18:45



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати