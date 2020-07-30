Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Календар стрижок на серпень 2020: сприятливі та несприятливі дні / 30.07.2020 11:23
30.07.2020 11:23
Поділитися

Календар стрижок на серпень 2020: сприятливі та несприятливі дні


Календар стрижок на серпень 2020 року дозволить вибрати вдалий день для походу в салон краси.

То коли саме краще стригти волосся в серпні? Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в серпні 2020

1, 10, 11, 16-17, 20, 23, 26, 28-29 серпня.

Детальний календар стрижок на серпень 2020 

1 серпня: Стрижка в цей день стане запорукою краси та здоров’я твоїх локонів. Волосся буде менше сіктися та випадати і стане помітно густішим.

10 серпня: Ідеальний час для відвідування салону краси. Волосся стане міцнішим і стійкішим до зовнішнього пошкодження плойками та сонцем.

11 серпня: Стрижка допоможе тобі поліпшити емоційний фон, покращити настрій та віднайти душевну гармонію.

16-17 серпня: Похід до перукарні допоможе збільшити свою харизму, запастися хорошою енергетикою та позитивними емоціями.

Також по темі: Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО) Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю

20 серпня: Зачіска, зроблена сьогодні, буде тобі до лиця. Тож компліменти та увага протилежної статі – забезпечені!

23 серпня: Зміна зачіски подарує тобі успіх в усіх справах і позитивно позначиться на фінансовому стані. Не бійся кардинально міняти імідж – сьогодні для цього ідеальний день.

26 серпня: Стрижка сприятиме позитивним змінам у кар’єрі та налагодженню відносин із начальством та колегами.

28-29 серпня: Якщо підстригтися в цей період, зможеш позбутися хвороб та негативних емоцій. А зміна кольору волосся додасть натхнення та енергії для нових життєвих перетворень.

Несприятливі дні для стрижки в серпні 2020:

5-7, 14, 25, 19, 25 серпня.

Усі інші дні серпня, яких немає у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для стрижки.

Календар стрижок на серпень 2020

Календар стрижок на серпень 2020

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, стрижка
30.07.2020 11:23



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати