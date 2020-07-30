Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 30 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 30 липня травня в Україні зафіксовано 68 794 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 1197 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1673, одужало 38 154 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 013 793 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 30 липня така:

Вінницька область — 2698 випадків; Волинська область — 3735 випадків; Дніпропетровська область — 1394 випадки; Донецька область — 865 випадків; Житомирська область — 1807 випадків; Закарпатська область — 5078 випадків; Запорізька область — 779 випадків; Івано-Франківська область — 4446 випадків; Кіровоградська область — 702 випадки; м. Київ — 8131 випадок; Київська область — 3672 випадки; Львівська область — 9379 випадків; Луганська область — 122 випадки; Миколаївська область — 578 випадків; Одеська область — 3150 випадків; Полтавська область — 431 випадок; Рівненська область — 5942 випадки; Сумська область — 484 випадки; Тернопільська область — 2922 випадки; Харківська область — 3626 випадків; Херсонська область — 224 випадки; Хмельницька область — 1109 випадків; Чернівецька область — 5812 випадків; Черкаська область — 919 випадків; Чернігівська область — 789 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 липня 2020 року у світі зафіксовано 17 033 048 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 426 тис. з них у США, понад 2 млн 552 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 581 тис. в Індії).

Понад 9 млн. 954 тис. осіб уже одужали. Втім, 667 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.