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ICTV / Ранок / Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 30 липня — інтерактивна карта / 30.07.2020 10:14
30.07.2020 10:14
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Новий антирекорд! Статистика коронавірусу за 30 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 30 липня травня в Україні зафіксовано 68 794 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 1197 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1673, одужало 38 154 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 013 793 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 30 липня така:

Вінницька область — 2698 випадків;
Волинська область — 3735 випадків;
Дніпропетровська область — 1394 випадки;
Донецька область — 865 випадків;
Житомирська область — 1807 випадків;
Закарпатська область — 5078 випадків;
Запорізька область — 779 випадків;
Івано-Франківська область — 4446 випадків;
Кіровоградська область — 702 випадки;
м. Київ — 8131 випадок;
Київська область — 3672 випадки;
Львівська область — 9379 випадків;
Луганська область — 122 випадки;
Миколаївська область — 578 випадків;
Одеська область — 3150 випадків;
Полтавська область — 431 випадок;
Рівненська область — 5942 випадки;
Сумська область — 484 випадки;
Тернопільська область — 2922 випадки;
Харківська область — 3626 випадків;
Херсонська область — 224 випадки;
Хмельницька область — 1109 випадків;
Чернівецька область — 5812 випадків;
Черкаська область — 919 випадків;
Чернігівська область — 789 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 липня 2020 року у світі зафіксовано 17 033 048 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 426 тис. з них у США, понад 2 млн 552 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 581 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 9 млн. 954 тис. осіб уже одужали. Втім, 667 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
30.07.2020 10:14



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