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ICTV / Ранок / Посівний календар садівника і городника на серпень 2020 / 29.07.2020 11:15
29.07.2020 11:15
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Посівний календар садівника і городника на серпень 2020


Місячний посівний календар садівника і городника на серпень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.

Незважаючи на те, що серпень – останній місяць літа, це досить вдалий час для висаджування деяких рослин у горшки і теплиці.

Це дозволить насолодитися свіжими овочами восени.

Посівний календар на серпень 2020

Сприятливі дні: 1-2, 5-6, 10-11, 21, 23-26, 30 серпня.

Несприятливі дні: 3, 7-9, 13-15, 19, 20 серпня.            

Посівний календар на серпень 2020

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

1-2 серпня: вдалий час для посадки плодових дерев, особливо сливи та груші, а також кущів смородини і агруса. Також у ці дні рекомендується вносити добрива і вспушувати ґрунт.

5-6 серпня: ідеальний час для висадки однорічних рослин, а також полуниці і суниці, а також осінніх квітів.

10-11 серпня: дні добре підходять для догляду за огірками, гарбузом, кабачками, цибулею, картоплею та помідорами.

21 серпня: сьогодні варто саджати кісточкові фруктові дерева. Також можна зайнятися поливом і заготовкою насіння.

Також по темі: Календар риболова на серпень 2020 – коли добре клюватиме Місячний календар на серпень 2020: сприятливі та несприятливі дні Як захистити посіви від комах: секрети вибору інсектицидів

23-26 серпня: ці дні добре підходять для збору врожаю фруктів та овочів, а також для догляду за декоративними рослинами.

30 серпня: варто зайнятися доглядом за плодовими деревами, а також зрізати квіти та зробити з них чарівні букети.

Усі інші дні серпня, не позначені в посівному календарі, є нейтральними для роботи в саду і на городі.

Тепер ти знаєш, коли саме краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на серпень 2020 і заглядай у нього перед тим, як вийти у сад чи город.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на серпень 2020.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар, посівний календар
29.07.2020 11:15



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