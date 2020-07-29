Статистика коронавірусу за 29 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 29 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 29 липня травня в Україні зафіксовано 67 597 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1022 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1650, одужало 37 394 тисячі осіб.
Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнти.
Статистика по областях станом на ранок 29 липня така:
Вінницька область — 2660 випадків;
Волинська область — 3694 випадки;
Дніпропетровська область — 1364 випадки;
Донецька область — 861 випадок;
Житомирська область — 1764 випадки;
Закарпатська область — 5008 випадків;
Запорізька область — 767 випадків;
Івано-Франківська область — 4342 випадки;
Кіровоградська область — 697 випадків;
м. Київ — 7932 випадки;
Київська область — 3629 випадків;
Львівська область — 9248 випадків;
Луганська область — 122 випадки;
Миколаївська область — 563 випадки;
Одеська область — 3104 випадки;
Полтавська область — 414 випадків;
Рівненська область — 5837 випадків;
Сумська область — 467 випадків;
Тернопільська область — 2852 випадки;
Харківська область — 3556 випадків;
Херсонська область — 224 випадки;
Хмельницька область — 1086 випадків;
Чернівецька область — 5751 випадок;
Черкаська область — 910 випадків;
Чернігівська область — 745 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 29 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 739 530 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 352 тис. з них у США, понад 2 млн 483 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 531 тис. в Індії).