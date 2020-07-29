Статистика коронавірусу за 29 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 29 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 29 липня травня в Україні зафіксовано 67 597 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1022 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1650, одужало 37 394 тисячі осіб.

Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 29 липня така:

Вінницька область — 2660 випадків; Волинська область — 3694 випадки; Дніпропетровська область — 1364 випадки; Донецька область — 861 випадок; Житомирська область — 1764 випадки; Закарпатська область — 5008 випадків; Запорізька область — 767 випадків; Івано-Франківська область — 4342 випадки; Кіровоградська область — 697 випадків; м. Київ — 7932 випадки; Київська область — 3629 випадків; Львівська область — 9248 випадків; Луганська область — 122 випадки; Миколаївська область — 563 випадки; Одеська область — 3104 випадки; Полтавська область — 414 випадків; Рівненська область — 5837 випадків; Сумська область — 467 випадків; Тернопільська область — 2852 випадки; Харківська область — 3556 випадків; Херсонська область — 224 випадки; Хмельницька область — 1086 випадків; Чернівецька область — 5751 випадок; Черкаська область — 910 випадків; Чернігівська область — 745 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 29 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 739 530 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 352 тис. з них у США, понад 2 млн 483 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 531 тис. в Індії).

Понад 9 млн. 750 тис. осіб уже одужали. Втім, 660 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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