Статистика коронавірусу за 28 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 28 липня травня в Україні зафіксовано 66 575 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 919 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1629, одужало 36 744 тисячі осіб.

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 28 липня така:

Вінницька область — 2627 випадків; Волинська область — 3648 випадків; Дніпропетровська область — 1334 випадки; Донецька область — 852 випадки; Житомирська область — 1744 випадки; Закарпатська область — 4940 випадків; Запорізька область — 753 випадки; Івано-Франківська область — 4224 випадки; Кіровоградська область — 697 випадків; м. Київ — 7800 випадків; Київська область — 3590 випадків; Львівська область — 9099 випадків; Луганська область — 121 випадок; Миколаївська область — 562 випадки; Одеська область — 3031 випадок; Полтавська область — 401 випадок; Рівненська область — 5784 випадки; Сумська область — 454 випадки; Тернопільська область — 2822 випадки; Харківська область — 3478 випадків; Херсонська область — 221 випадок; Хмельницька область — 1069 випадків; Чернівецька область — 5692 випадки; Черкаська область — 906 випадків; Чернігівська область — 726 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 489 485 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 294 тис. з них у США, понад 2 млн 442 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 480 тис. в Індії).

Понад 9 млн. 581 тис. осіб уже одужали. Втім, 654 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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