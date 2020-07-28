Статистика коронавірусу за 28 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 28 липня травня в Україні зафіксовано 66 575 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 919 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1629, одужало 36 744 тисячі осіб.
Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.
Статистика по областях станом на ранок 28 липня така:
Вінницька область — 2627 випадків;
Волинська область — 3648 випадків;
Дніпропетровська область — 1334 випадки;
Донецька область — 852 випадки;
Житомирська область — 1744 випадки;
Закарпатська область — 4940 випадків;
Запорізька область — 753 випадки;
Івано-Франківська область — 4224 випадки;
Кіровоградська область — 697 випадків;
м. Київ — 7800 випадків;
Київська область — 3590 випадків;
Львівська область — 9099 випадків;
Луганська область — 121 випадок;
Миколаївська область — 562 випадки;
Одеська область — 3031 випадок;
Полтавська область — 401 випадок;
Рівненська область — 5784 випадки;
Сумська область — 454 випадки;
Тернопільська область — 2822 випадки;
Харківська область — 3478 випадків;
Херсонська область — 221 випадок;
Хмельницька область — 1069 випадків;
Чернівецька область — 5692 випадки;
Черкаська область — 906 випадків;
Чернігівська область — 726 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 28 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 489 485 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 294 тис. з них у США, понад 2 млн 442 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 480 тис. в Індії).