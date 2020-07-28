Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 28 липня — інтерактивна карта / 28.07.2020 10:07
28.07.2020 10:07
Поділитися

Статистика коронавірусу за 28 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 28 липня травня в Україні зафіксовано 66 575 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 919 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1629, одужало 36 744 тисячі осіб.

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 28 липня така:

Вінницька область — 2627 випадків;
Волинська область — 3648 випадків;
Дніпропетровська область — 1334 випадки;
Донецька область — 852 випадки;
Житомирська область — 1744 випадки;
Закарпатська область — 4940 випадків;
Запорізька область — 753 випадки;
Івано-Франківська область — 4224 випадки;
Кіровоградська область — 697 випадків;
м. Київ — 7800 випадків;
Київська область — 3590 випадків;
Львівська область — 9099 випадків;
Луганська область — 121 випадок;
Миколаївська область — 562 випадки;
Одеська область — 3031 випадок;
Полтавська область — 401 випадок;
Рівненська область — 5784 випадки;
Сумська область — 454 випадки;
Тернопільська область — 2822 випадки;
Харківська область — 3478 випадків;
Херсонська область — 221 випадок;
Хмельницька область — 1069 випадків;
Чернівецька область — 5692 випадки;
Черкаська область — 906 випадків;
Чернігівська область — 726 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 489 485 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 294 тис. з них у США, понад 2 млн 442 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 480 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 9 млн. 581 тис. осіб уже одужали. Втім, 654 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
28.07.2020 10:07



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати