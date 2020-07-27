Як вийти з терористичного полону живим, – поради психологині

Як правильно діяти, коли раптом ти опиняєшся в ролі заручника, і як не втратити голову в ситуації, небезпечній для життя, радить психологиня.

Події у Луцьку стали шоком для української спільноти – навіть попри те, що в Україні уже шість років триває війна. І хоч у випадку з захопленням автобусу в Луцьку історія завершилась без жодного постраждалого, в неї, судячи з реакції місцевих правоохоронців, могла бути трагічна кінцівка.

Журналісти “Ранку у Великому місті” поспілкувались с психологинею Ольгою Рябухіною, експерткою з виходу з кризи, аби з’ясувати: як правильно поводити себе, щоб вийти з терористичного полону живим.

Поради психолога. Як зберегти спокій в небезпечній ситуації?

Для того, аби тверезо мислити, важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, коли опинився в заручниках.

Пам’ятай, що у співробітників спецслужб, які працюють над операцією зі звільнення заручників, є пряма єдина установка: врятувати життя заручників, навіть ціною власного життя.

А терористи в 90% випадків переслідують власні цілі: або політичні, або фінансові (вимога викупу), і в них нема на меті саме завдавати шкоди заручникам.

1. Важливо прийняти ситуацію такою, яка вона є. І усвідомити: ця ситуація тимчасова!

Можна навіть промовляти до себе: “Так, зараз я в складній ситуації. Але! Я хочу вижити й зберегти своє життя. Що мені для цього треба? Заспокоїтись, не дозволити собі піддатися паніці й дочекатися звільнення”.

Допоможе тобі й усвідомлення того, що людина завжди може бути сильніше зовнішніх обставин – шляхом свободи вибору, як саме поставитися до цих обставин.

Ти можеш піддатися смутку, паніці, дозволити страху захопити управління над собою – і тоді для тебе можуть настати непередбачувані наслідки.

Або можна намагатись розглядати інші варіанти виходу:

почати заспокоюватись із допомогою дихальної гімнастики – просто подовжуючи видихи;

зосередити свою увагу на власному тілі: як сидиш, як лежать руки, ноги, що відчуваєш прямо зараз;

закрити очі та згадати ті прекрасні моменти життя, які у тебе траплялися, подякувати за них і пообіцяти собі, що коли ця ситуація закінчиться, ти обов’язково зустрінешся з людьми й подякуєш їм за ті прекрасні моменти свого життя.

2. Важливо мати якусь духовну опору, щось, що вище за тебе, щось, що дає віру і підтримку

Відсутність духовної опори – шлях до тотальної апатії, що призводить до особистісної катастрофи.

Неважливо, в що саме ти віриш – головне, що ти можеш спертись на цю віру у важку годину.

Саме в таких критичних ситуаціях духовна опора (зауваж – не істеричне волання до вищих сил – а саме віра) дає можливість заспокоїтися і протверезити розум.

3. Гумор завжди допомагає, не нехтуй ним навіть у найкритичніших ситуаціях

Моделюй веселе майбутнє – це дасть ресурс для заспокоєння, для надії на те світле майбутнє, яке ось-ось станеться.

4. Думай про майбутнє

В момент небезпеки думай про майбутнє і максимально чітке уявлення того, що ти вже в точці досягнення мети.

Ось просто зараз ти вже на свободі, зустрічаєшся з близькими та друзями, вже здійснив(ла) свою заповітну мрію. Уявляй максимально чітко кожну подію, відчувай тілом усі ці стани.

Це допоможе відволіктись від паніки й націлити роботу мозку на конструктив.

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Основні поради – не торкатись нічийних пакунків будь-де: у поїзді, під’їзді або на вулиці, не підпускати до них інших. А краще одразу повідомити про знахідку співробітника поліції.

Якщо ти вже заручник, то, будь ласка:

не виказуй своє невдоволення в присутності терористів та не привертай їхню увагу;

заспокойся, спробуй відволіктись від того, що відбувається;

зніми ювелірні прикраси;

не дивись в очі терористам, не пересувайся по салону та не відкривай сумки без їхнього дозволу;

утримайся від різких рухів чи криків;

якщо зловмисники погрожують застосувати зброю, ляж на живіт, закрий голову руками – але потурбуйся про те, аби лягти якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів чи сходів;

якщо відбувся вибух – спробуй зупинити пожежу та нейтралізувати паніку, надай домедичну допомогу постраждалим;

якщо спецслужби почали штурму, – лягай на підлогу й залишайся там до закінчення штурму;

після звільнення – негайно залиш приміщення: не виключено, що його замінували;

намагайся запам’ятати особливі прикмети підозрілих людей і повідом про них прибулим співробітникам спецслужб.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради психолога, як не вбити одне одного під час карантину.

Фото: Pixabay

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