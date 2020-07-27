Як правильно доглядати за фіалкою. Прості поради

Шукаєш поради, як доглядати за фіалкою? Ранок у Великому Місті відшукав усі цінні поради, які дозволять вберегти рослину. Читай усе нижче.

Як доглядати за фіалкою

Місце та о світлення

Найкраще ставити фіалку на східне або західне підвіконня, щоб рослина отримувала максимум сонячного проміння. Але взимку, якщо біля вікна дуже холодно, то краще переставити неподалік, щоб вона не замерзла.

Цікавий факт

Щоб фіалка росла рівномірно, її час від часу потрібно повертати навколо осі.

Температура

Ідеальна температура для кімнатної рослини 18-24 градуси, взимку 10-15. Важливо слідкувати за цим, щоб не було різких перепадів, адже фіалка може припинити ріст.

Полив

Фіалки люблять підвищену вологість. Якщо у кімнаті повітря більш сухе, можна використати зволожувач. А поливати потрібно двічі на тиждень у теплу пору року і один раз в холодну. Перед цим обов’язково потримай воду при кімнатній температурі хоча б добу.

Не варто обприскути листя і поливати вазон під коріння. Краще всього робити це через піддон або занурювати у воду.

Підживлення

Підживлюй рослину лише весною, коли вона активно росте. Використовуй азотні добрива і калійно-фосфорні.

Тепер ти знаєш, як доглядати за фіалкою. Сподіваємось, що поради стануть тобі у нагоді. Користуйся ними і читай наступні наші матеріали.

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