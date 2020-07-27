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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 27 липня — інтерактивна карта / 27.07.2020 10:24
27.07.2020 10:24
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Статистика коронавірусу за 27 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 27 липня травня в Україні зафіксовано 65 656 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 807 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1616, одужало 36 122 тисяч осіб.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 27 липня така:

Вінницька область — 2589 випадків;
Волинська область — 3616 випадків;
Дніпропетровська область — 1330 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1723 випадки;
Закарпатська область — 4874 випадки;
Запорізька область — 750 випадків;
Івано-Франківська область — 4121 випадок;
Кіровоградська область — 695 випадків;
м. Київ — 7690 випадків;
Київська область — 3548 випадків;
Львівська область — 8952 випадки;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 559 випадків;
Одеська область — 2960 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5701 випадок;
Сумська область — 445 випадків;
Тернопільська область — 2773 випадки;
Харківська область — 3431 випадок;
Херсонська область — 220 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5634 випадки;
Черкаська область — 902 випадки;
Чернігівська область — 720 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 263 021 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 234 тис. з них у США, понад 2 млн 419 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 435 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 9 млн. 407 тис. осіб уже одужали. Втім, 648 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
27.07.2020 10:24



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