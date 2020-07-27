Статистика коронавірусу за 27 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 27 липня травня в Україні зафіксовано 65 656 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 807 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1616, одужало 36 122 тисяч осіб.
Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 27 липня така:
Вінницька область — 2589 випадків;
Волинська область — 3616 випадків;
Дніпропетровська область — 1330 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1723 випадки;
Закарпатська область — 4874 випадки;
Запорізька область — 750 випадків;
Івано-Франківська область — 4121 випадок;
Кіровоградська область — 695 випадків;
м. Київ — 7690 випадків;
Київська область — 3548 випадків;
Львівська область — 8952 випадки;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 559 випадків;
Одеська область — 2960 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5701 випадок;
Сумська область — 445 випадків;
Тернопільська область — 2773 випадки;
Харківська область — 3431 випадок;
Херсонська область — 220 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5634 випадки;
Черкаська область — 902 випадки;
Чернігівська область — 720 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 27 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 263 021 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 234 тис. з них у США, понад 2 млн 419 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 435 тис. в Індії).