Статистика коронавірусу за 27 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 27 липня травня в Україні зафіксовано 65 656 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 807 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1616, одужало 36 122 тисяч осіб.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 27 липня така:

Вінницька область — 2589 випадків; Волинська область — 3616 випадків; Дніпропетровська область — 1330 випадків; Донецька область — 850 випадків; Житомирська область — 1723 випадки; Закарпатська область — 4874 випадки; Запорізька область — 750 випадків; Івано-Франківська область — 4121 випадок; Кіровоградська область — 695 випадків; м. Київ — 7690 випадків; Київська область — 3548 випадків; Львівська область — 8952 випадки; Луганська область — 120 випадків; Миколаївська область — 559 випадків; Одеська область — 2960 випадків; Полтавська область — 394 випадки; Рівненська область — 5701 випадок; Сумська область — 445 випадків; Тернопільська область — 2773 випадки; Харківська область — 3431 випадок; Херсонська область — 220 випадків; Хмельницька область — 1059 випадків; Чернівецька область — 5634 випадки; Черкаська область — 902 випадки; Чернігівська область — 720 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 липня 2020 року у світі зафіксовано 16 263 021 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 234 тис. з них у США, понад 2 млн 419 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 435 тис. в Індії).

Понад 9 млн. 407 тис. осіб уже одужали. Втім, 648 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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