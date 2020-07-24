Статистика коронавірусу за 24 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 24 липня травня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 972 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1571, одужало 34 886 тисяч осіб.
Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 24 липня така:
Вінницька область — 2462 випадки;
Волинська область — 3446 випадків;
Дніпропетровська область — 1302 випадки;
Донецька область — 830 випадків;
Житомирська область — 1670 випадків;
Закарпатська область — 4706 випадків;
Запорізька область — 712 випадків;
Івано-Франківська область — 3852 випадки;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7396 випадків;
Київська область — 3421 випадок;
Львівська область — 8588 випадків;
Луганська область — 118 випадків;
Миколаївська область — 536 випадків;
Одеська область — 2749 випадків;
Полтавська область — 378 випадок;
Рівненська область — 5399 випадків;
Сумська область — 397 випадків;
Тернопільська область — 2604 випадки;
Харківська область — 3277 випадків;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1021 випадок;
Чернівецька область — 5485 випадків;
Черкаська область — 888 випадків;
Чернігівська область — 679 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1134 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 24 липня 2020 року у світі зафіксовано 15 511 157 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 38 тис. з них у США, понад 2 млн 287 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 288 тис. в Індії).