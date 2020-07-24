Статистика коронавірусу за 24 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 24 липня травня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 972 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1571, одужало 34 886 тисяч осіб.

Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 24 липня така:

Вінницька область — 2462 випадки; Волинська область — 3446 випадків; Дніпропетровська область — 1302 випадки; Донецька область — 830 випадків; Житомирська область — 1670 випадків; Закарпатська область — 4706 випадків; Запорізька область — 712 випадків; Івано-Франківська область — 3852 випадки; Кіровоградська область — 689 випадків; м. Київ — 7396 випадків; Київська область — 3421 випадок; Львівська область — 8588 випадків; Луганська область — 118 випадків; Миколаївська область — 536 випадків; Одеська область — 2749 випадків; Полтавська область — 378 випадок; Рівненська область — 5399 випадків; Сумська область — 397 випадків; Тернопільська область — 2604 випадки; Харківська область — 3277 випадків; Херсонська область — 218 випадків; Хмельницька область — 1021 випадок; Чернівецька область — 5485 випадків; Черкаська область — 888 випадків; Чернігівська область — 679 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1134 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 липня 2020 року у світі зафіксовано 15 511 157 випадків захворювання на коронавірус (понад 4 мільйони 38 тис. з них у США, понад 2 млн 287 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 288 тис. в Індії).

Понад 8 млн. 813 тис. осіб уже одужали. Втім, 633 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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