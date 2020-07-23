Статистика коронавірусу за 23 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 23 липня травня в Україні зафіксовано 61 851 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 856 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1551, одужало 34 тисяч осіб.
Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 23 липня така:
Вінницька область — 2416 випадків;
Волинська область — 3401 випадок;
Дніпропетровська область — 1275 випадків;
Донецька область — 818 випадків;
Житомирська область — 1654 випадки;
Закарпатська область — 4641 випадок;
Запорізька область — 700 випадків;
Івано-Франківська область — 3765 випадків;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7278 випадків;
Київська область — 3391 випадок;
Львівська область — 8462 випадки;
Луганська область — 116 випадків;
Миколаївська область — 530 випадків;
Одеська область — 2691 випадок;
Полтавська область — 371 випадок;
Рівненська область — 5303 випадки;
Сумська область — 393 випадки;
Тернопільська область — 2548 випадків;
Харківська область — 3203 випадки;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1008 випадків;
Чернівецька область — 5443 випадки;
Черкаська область — 870 випадків;
Чернігівська область — 667 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 23 липня 2020 року у світі зафіксовано 15 231 967 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 970 тис. з них у США, понад 2 млн 227 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 238 тис. в Індії).