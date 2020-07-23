Статистика коронавірусу за 23 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 23 липня травня в Україні зафіксовано 61 851 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 856 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1551, одужало 34 тисяч осіб.

Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 23 липня така:

Вінницька область — 2416 випадків; Волинська область — 3401 випадок; Дніпропетровська область — 1275 випадків; Донецька область — 818 випадків; Житомирська область — 1654 випадки; Закарпатська область — 4641 випадок; Запорізька область — 700 випадків; Івано-Франківська область — 3765 випадків; Кіровоградська область — 689 випадків; м. Київ — 7278 випадків; Київська область — 3391 випадок; Львівська область — 8462 випадки; Луганська область — 116 випадків; Миколаївська область — 530 випадків; Одеська область — 2691 випадок; Полтавська область — 371 випадок; Рівненська область — 5303 випадки; Сумська область — 393 випадки; Тернопільська область — 2548 випадків; Харківська область — 3203 випадки; Херсонська область — 218 випадків; Хмельницька область — 1008 випадків; Чернівецька область — 5443 випадки; Черкаська область — 870 випадків; Чернігівська область — 667 випадків. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 23 липня 2020 року у світі зафіксовано 15 231 967 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 970 тис. з них у США, понад 2 млн 227 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 238 тис. в Індії).

Понад 8 млн. 645 тис. осіб уже одужали. Втім, 623 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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