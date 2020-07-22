Статистика коронавірусу за 22 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 22 липня травня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 829 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1534, одужало 33 172 особи.
Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.
Статистика по областях станом на ранок 22 липня така:
Вінницька область — 2364 випадки;
Волинська область — 3359 випадків;
Дніпропетровська область — 1260 випадків;
Донецька область — 813 випадків;
Житомирська область — 1634 випадки;
Закарпатська область — 4578 випадків;
Запорізька область — 691 випадок;
Івано-Франківська область — 3689 випадків;
Кіровоградська область — 688 випадків;
м. Київ — 7166 випадків;
Київська область — 3359 випадків;
Львівська область — 8353 випадки;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 527 випадків;
Одеська область — 2660 випадків;
Полтавська область — 360 випадків;
Рівненська область — 5232 випадки;
Сумська область — 383 випадки;
Тернопільська область — 2508 випадків;
Харківська область — 3139 випадків;
Херсонська область — 217 випадків;
Хмельницька область — 994 випадки;
Чернівецька область — 5404 випадки;
Черкаська область — 853 випадки;
Чернігівська область — 654 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 22 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 952 328 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 902 тис. з них у США, понад 2 млн 159 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 193 тис. в Індії).