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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 22 липня — інтерактивна карта / 22.07.2020 10:12
22.07.2020 10:12
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Статистика коронавірусу за 22 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 22 липня травня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 829 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1534, одужало 33 172 особи.

Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.

Статистика по областях станом на ранок 22 липня така:

Вінницька область — 2364 випадки;
Волинська область — 3359 випадків;
Дніпропетровська область — 1260 випадків;
Донецька область — 813 випадків;
Житомирська область — 1634 випадки;
Закарпатська область — 4578 випадків;
Запорізька область — 691 випадок;
Івано-Франківська область — 3689 випадків;
Кіровоградська область — 688 випадків;
м. Київ — 7166 випадків;
Київська область — 3359 випадків;
Львівська область — 8353 випадки;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 527 випадків;
Одеська область — 2660 випадків;
Полтавська область — 360 випадків;
Рівненська область — 5232 випадки;
Сумська область — 383 випадки;
Тернопільська область — 2508 випадків;
Харківська область — 3139 випадків;
Херсонська область — 217 випадків;
Хмельницька область — 994 випадки;
Чернівецька область — 5404 випадки;
Черкаська область — 853 випадки;
Чернігівська область — 654 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 952 328 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 902 тис. з них у США, понад 2 млн 159 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 193 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 8 млн. 468 тис. осіб уже одужали. Втім, 616 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
22.07.2020 10:12



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