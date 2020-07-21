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ICTV / Ранок / Вихідні на День Незалежності 2020: скільки українці відпочиватимуть у серпні / 21.07.2020 10:56
21.07.2020 10:56
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Вихідні на День Незалежності 2020: скільки українці відпочиватимуть у серпні


На День Незалежності 2020 українці матимуть додатковий вихідний день у серпні. Коли і скільки будемо відпочивати – ми розповіли в матеріалі

День Незалежності – одне з головних державних свят України. Воно завжди відзначається 24 серпня та є офіційним вихідним днем.

Цього року День Незалежності припадає на понеділок, тож ті, хто працює за п`ятиденним робочим тижнем, у цей день відпочиватимуть.

Таким чином, українці матимуть довгий вікенд. Відпочивати будемо 3 дні поспіль – з 22 по 24 серпня. Тож на цей період можна планувати собі невеличку подорож Україною.

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Загалом у серпні 2020 року вихідними днями будуть 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 та 30 число (у сумі – 11 вихідних днів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де відпочити в Україні.

Фото: Pixabay

 

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Теги: вихідні, День Незалежності
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