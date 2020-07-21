Статистика коронавірусу за 21 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 21 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 21 липня травня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 673 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1518, одужало 32 199 осіб.
Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 21 липня така:
Вінницька область — 2330 випадків;
Волинська область — 3318 випадків;
Дніпропетровська область — 1224 випадки;
Донецька область — 797 випадків;
Житомирська область — 1609 випадків;
Закарпатська область — 4518 випадків;
Запорізька область — 682 випадки;
Івано-Франківська область — 3611 випадків;
Кіровоградська область — 686 випадків;
м. Київ — 7034 випадки;
Київська область — 3332 випадки;
Львівська область — 8229 випадків;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 524 випадки;
Одеська область — 2638 випадків;
Полтавська область — 356 випадків;
Рівненська область — 5183 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2466 випадків;
Харківська область — 3082 випадки;
Херсонська область — 216 випадків;
Хмельницька область — 991 випадок;
Чернівецька область — 5363 випадки;
Черкаська область — 847 випадків;
Чернігівська область — 649 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 21 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 706 950 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 830 тис. з них у США, понад 2 млн 118 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 155 тис. в Індії).