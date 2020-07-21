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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 21 липня — інтерактивна карта / 21.07.2020 10:12
21.07.2020 10:12
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Статистика коронавірусу за 21 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 21 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 21 липня травня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 673 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1518, одужало 32 199 осіб.

Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 21 липня така:

Вінницька область — 2330 випадків;
Волинська область — 3318 випадків;
Дніпропетровська область — 1224 випадки;
Донецька область — 797 випадків;
Житомирська область — 1609 випадків;
Закарпатська область — 4518 випадків;
Запорізька область — 682 випадки;
Івано-Франківська область — 3611 випадків;
Кіровоградська область — 686 випадків;
м. Київ — 7034 випадки;
Київська область — 3332 випадки;
Львівська область — 8229 випадків;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 524 випадки;
Одеська область — 2638 випадків;
Полтавська область — 356 випадків;
Рівненська область — 5183 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2466 випадків;
Харківська область — 3082 випадки;
Херсонська область — 216 випадків;
Хмельницька область — 991 випадок;
Чернівецька область — 5363 випадки;
Черкаська область — 847 випадків;
Чернігівська область — 649 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 21 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 706 950 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 830 тис. з них у США, понад 2 млн 118 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 155 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 8 млн. 293 тис. осіб уже одужали. Втім, 609 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
21.07.2020 10:12



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