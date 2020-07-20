Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО)

Фото: Unsplash
Коли маєш волосся середньої довжини, хочеться його якось закрутити, аби вийшла стильна зачіска. Ранок у Великому Місті зробив для тебе цілу збірку з фотографій, які можуть стати у нагоді. Цікаво? Дивися нижче.
Зачіски на середнє волосся
Колосок+пучок
Така зачіска виглядає стильно і робиться досить швидко.
Заплети косички з обох сторін, зафіксуй їх резинками і зроби хвостик. Щоб вийшов ідеальний пучок, скористайся твістером або валиком для волосся, як на фото.
Низький об’ємний пучок
Ця зачіска робиться буквально за одну хвилину! Перевірено!
Розчеши волосся, зроби хвостик, розділи навпіл, як на фото, прокрути нижню частину хвоста через верхню. Залишки зафіксуй заколкою. І готово!
Такий образ підійде як на кожен день, так і на побачення.
Кінський хвіст
Ця зачіска завжди буде актуальною і підійде як під щоденний лук, так і на романтичне побачення.
Зроби високий хвіст, зав’яжи його. Відділи одне пасьмо такої товщини, щоб воно повністю перекрило резинку.
І тобі ще знадобиться заколка. Її просунь під резинкою, щоб петелька від неї була зверху. І на останньому колі просто протягни волосся крізь неї, наче в голку засовуєш нитку і виймаєш через низ. Таким чином тобі не доведеться окремо закріплювати волосся шпильками.
І, до речі, з “кінським хвостом” можна багато експериментувати. Наприклад, зроби такий самий високий хвіст, підкрути трохи волосся і заплети легку косичку.
Легкий пучок з аксесуарами
Тобі подобається? Нам теж! Перед тим, як робити, можеш на вирівнювач трохи підкрутити волосся, тоді зачіска буде виглядати більш об’ємною.
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Стильні зачіски на романтичне побачення
Пучок зроби класичний, але не затягуй його. І обов’язково додай заколки. Так красивіше і романтичніше.
Зачіска з хустинкою
На літо – те, що треба! Повтори зачіску поступово, як на фото, і ходи красивою на морі щодня.
Тепер ти знаєш, які зачіски можна зробити на середнє волосся. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити
зачіски на кожен день. Алла Гичка
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20.07.2020 20:11
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