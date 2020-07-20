Статистика коронавірусу за 20 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 20 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 20 липня травня в Україні зафіксовано 59 493 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 651 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1498, одужало 31 439 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 20 липня така:

Вінницька область — 2317 випадків; Волинська область — 3281 випадок; Дніпропетровська область — 1209 випадків; Донецька область — 794 випадки; Житомирська область — 1602 випадки; Закарпатська область — 4440 випадків; Запорізька область — 678 випадків; Івано-Франківська область — 3536 випадків; Кіровоградська область — 682 випадки; м. Київ — 6961 випадок; Київська область — 3308 випадків; Львівська область — 8115 випадків; Луганська область — 106 випадків; Миколаївська область — 522 випадки; Одеська область — 2573 випадки; Полтавська область — 353 випадки; Рівненська область — 5144 випадки; Сумська область — 371 випадок; Тернопільська область — 2456 випадків; Харківська область — 3033 випадки; Херсонська область — 213 випадків; Хмельницька область — 980 випадків; Чернівецька область — 5332 випадки; Черкаська область — 845 випадків; Чернігівська область — 642 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 20 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 508 352 випадки захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 773 тис. з них у США, понад 2 млн 098 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 118 тис. в Індії).

Понад 8 млн. 134 тис. осіб уже одужали. Втім, 606 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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