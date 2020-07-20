Статистика коронавірусу за 20 липня — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 20 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 20 липня травня в Україні зафіксовано 59 493 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 651 новий випадок.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1498, одужало 31 439 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 20 липня така:
Вінницька область — 2317 випадків;
Волинська область — 3281 випадок;
Дніпропетровська область — 1209 випадків;
Донецька область — 794 випадки;
Житомирська область — 1602 випадки;
Закарпатська область — 4440 випадків;
Запорізька область — 678 випадків;
Івано-Франківська область — 3536 випадків;
Кіровоградська область — 682 випадки;
м. Київ — 6961 випадок;
Київська область — 3308 випадків;
Львівська область — 8115 випадків;
Луганська область — 106 випадків;
Миколаївська область — 522 випадки;
Одеська область — 2573 випадки;
Полтавська область — 353 випадки;
Рівненська область — 5144 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2456 випадків;
Харківська область — 3033 випадки;
Херсонська область — 213 випадків;
Хмельницька область — 980 випадків;
Чернівецька область — 5332 випадки;
Черкаська область — 845 випадків;
Чернігівська область — 642 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 20 липня 2020 року у світі зафіксовано 14 508 352 випадки захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 773 тис. з них у США, понад 2 млн 098 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. 118 тис. в Індії).