Статистика коронавірусу за 17 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 липня травня в Україні зафіксовано 57 264 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 809 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1456, одужало 29 769 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 17 липня така:

Вінницька область — 2253 випадки; Волинська область — 3188 випадків; Дніпропетровська область — 1174 випадки; Донецька область — 781 випадок; Житомирська область — 1580 випадків; Закарпатська область — 4229 випадків; Запорізька область — 658 випадків; Івано-Франківська область — 3309 випадків; Кіровоградська область — 677 випадків; м. Київ — 6689 випадків; Київська область — 3184 випадки; Львівська область — 7754 випадки; Луганська область — 100 випадків; Миколаївська область — 504 випадки; Одеська область — 2435 випадків; Полтавська область — 347 випадків; Рівненська область — 4940 випадків; Сумська область — 352 випадки; Тернопільська область — 2358 випадків; Харківська область — 2909 випадків; Херсонська область — 207 випадків; Хмельницька область — 942 випадки; Чернівецька область — 5262 випадки; Черкаська область — 800 випадків; Чернігівська область — 632 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 808 626 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 576 тис. з них у США, понад 2 млн 012 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. в Індії).

Понад 7 млн. 716 тис. осіб уже одужали. Втім, 589 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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