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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 17 липня — інтерактивна карта / 17.07.2020 09:05
17.07.2020 09:05
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Статистика коронавірусу за 17 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 липня травня в Україні зафіксовано 57 264 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 809 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1456, одужало 29 769 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 17 липня така:

Вінницька область — 2253 випадки;
Волинська область — 3188 випадків;
Дніпропетровська область — 1174 випадки;
Донецька область — 781 випадок;
Житомирська область — 1580 випадків;
Закарпатська область — 4229 випадків;
Запорізька область — 658 випадків;
Івано-Франківська область — 3309 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6689 випадків;
Київська область — 3184 випадки;
Львівська область — 7754 випадки;
Луганська область — 100 випадків;
Миколаївська область — 504 випадки;
Одеська область — 2435 випадків;
Полтавська область — 347 випадків;
Рівненська область — 4940 випадків;
Сумська область — 352 випадки;
Тернопільська область — 2358 випадків;
Харківська область — 2909 випадків;
Херсонська область — 207 випадків;
Хмельницька область — 942 випадки;
Чернівецька область — 5262 випадки;
Черкаська область — 800 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 808 626 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 576 тис. з них у США, понад 2 млн 012 тис. – у Бразилії, понад 1 млн. в Індії).

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Понад 7 млн. 716 тис. осіб уже одужали. Втім, 589 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
17.07.2020 09:05



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