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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 16 липня — інтерактивна карта / 16.07.2020 10:10
16.07.2020 10:10
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Статистика коронавірусу за 16 липня — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 16 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 16 липня травня в Україні зафіксовано 56 455 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 848 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1445, одужало 28 931 особа.

Статистика по областях станом на ранок 16 липня така:

Вінницька область — 2221 випадок;
Волинська область — 3147 випадків;
Дніпропетровська область — 1163 випадки;
Донецька область — 776 випадків;
Житомирська область — 1569 випадків;
Закарпатська область — 4166 випадків;
Запорізька область — 642 випадки;
Івано-Франківська область — 3242 випадки;
Кіровоградська область — 675 випадків;
м. Київ — 6613 випадків;
Київська область — 3144 випадки;
Львівська область — 7622 випадки;
Луганська область — 98 випадків;
Миколаївська область — 498 випадків;
Одеська область — 2375 випадків;
Полтавська область — 343 випадки;
Рівненська область — 4852 випадки;
Сумська область — 348 випадків;
Тернопільська область — 2337 випадків;
Харківська область — 2845 випадків;
Херсонська область — 206 випадків;
Хмельницька область — 930 випадків;
Чернівецька область — 5232 випадки;
Черкаська область — 783 випадки;
Чернігівська область — 628 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 323 530 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 499 тис. з них у США, понад 1 млн 966 тис. – у Бразилії, понад 968 тис. в Індії).

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Понад 7 млн. 560 тис. осіб уже одужали. Втім, 584 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
16.07.2020 10:10



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