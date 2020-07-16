День бухгалтера 2020: привітання у прозі, віршах та картинках

Найкращі привітання з Днем бухгалтера 2020 українською мовою у прозі та віршах, а також картинки і листівки.
16 липня святкують День українського бухгалтера. Не забудь привітати своїх рідних і близьких бухгалтерів – повірте, їм буде дуже приємно, що ти пам`ятаєш про їхнє професійне свято.
Привітання з Днем бухгалтера 2020
Привітання з Днем бухгалтера у прозі
Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!
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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю дебет з кредитом зводити правильно, грошові кошти життя раціонально розподіляти, удачею долі розпоряджатися впевнено, свій професіоналізм і ентузіазм направляти на успіх.Також по темі: Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі
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Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.
Привітання з Днем бухгалтера у віршах
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
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З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
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Всі гроші люблять облік,
І кожен про це знає,
І в цьому нам бухгалтер
Завжди допомагає!
І як без нот
Не складете романсів,
Так без бухгалтера
Не буде і фінансів!
Короткі смс-привітання з Днем бухгалтера
Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.
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З днем бухгалтера вітаю,
І вам в свято я бажаю
Гроші щоб були у вас,
Не лиш на папері, а й у гаманцях.
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Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.
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Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним святом! Бажаємо, Щоб цифри Вас любили і складалися в суми, які потрібні Вам!
Вітання головному бухгалтеру
Вітаю з професійним святом чудового фахівця балансів і звітів, самого чудового головного бухгалтера. Від душі Вам бажаю спритно й уміло зводити дебет з кредитом, чудово керувати процесом ведення обліку, користуватися повагою колег, з кожним днем наповнювати своє життя піснями щастя і нотками натхнення.
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Вітаю з професійним святом чудового майстра рахунку та обліку, чудового головного бухгалтера. Бажаю вести гордовитий контроль над роботою, завжди знати правильну відповідь на будь-яке питання, впевнено рухатися до своїх цілей і неодмінно досягати великих перемог і в діяльності, і в житті.
Привітання з Днем бухгалтера в картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.
Фото: Pixabay