Статистика коронавірусу за 15 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 15 липня травня в Україні зафіксовано 55 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 836 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1427, одужало 28 131 особа.

Статистика по областях станом на ранок 15 липня така:

Вінницька область — 2194 випадки;

Волинська область — 3117 випадків;

Дніпропетровська область — 1155 випадків;

Донецька область — 767 випадків;

Житомирська область — 1550 випадків;

Закарпатська область — 4112 випадків;

Запорізька область — 631 випадок;

Івано-Франківська область — 3178 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6497 випадків;

Київська область — 3128 випадків;

Львівська область — 7425 випадків;

Луганська область — 97 випадків;

Миколаївська область — 494 випадки;

Одеська область — 2314 випадків;

Полтавська область — 337 випадків;

Рівненська область — 4782 випадки;

Сумська область — 346 випадків;

Тернопільська область — 2292 випадки;

Харківська область — 2787 випадків;

Херсонська область — 205 випадків;

Хмельницька область — 922 випадки;

Чернівецька область — 5208 випадків;

Черкаська область — 771 випадок;

Чернігівська область — 624 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 323 530 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 431 тис. з них у США, понад 1 млн 926 тис. – у Бразилії, понад 936 тис. в Індії).

Понад 7 млн. 399 тис. осіб уже одужали. Втім, 578 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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