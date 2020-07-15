Статистика коронавірусу за 15 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 15 липня травня в Україні зафіксовано 55 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 836 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1427, одужало 28 131 особа.
Статистика по областях станом на ранок 15 липня така:
Вінницька область — 2194 випадки;
Волинська область — 3117 випадків;
Дніпропетровська область — 1155 випадків;
Донецька область — 767 випадків;
Житомирська область — 1550 випадків;
Закарпатська область — 4112 випадків;
Запорізька область — 631 випадок;
Івано-Франківська область — 3178 випадків;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6497 випадків;
Київська область — 3128 випадків;
Львівська область — 7425 випадків;
Луганська область — 97 випадків;
Миколаївська область — 494 випадки;
Одеська область — 2314 випадків;
Полтавська область — 337 випадків;
Рівненська область — 4782 випадки;
Сумська область — 346 випадків;
Тернопільська область — 2292 випадки;
Харківська область — 2787 випадків;
Херсонська область — 205 випадків;
Хмельницька область — 922 випадки;
Чернівецька область — 5208 випадків;
Черкаська область — 771 випадок;
Чернігівська область — 624 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 15 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 323 530 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 431 тис. з них у США, понад 1 млн 926 тис. – у Бразилії, понад 936 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 7 млн. 399 тис. осіб уже одужали. Втім, 578 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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