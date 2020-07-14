Статистика коронавірусу за 14 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 14 липня травня в Україні зафіксовано 54 771 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 638 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1412, одужало 27 154 особи.
Статистика по областях станом на ранок 14 липня така:
Вінницька область — 2148 випадків;
Волинська область — 3080 випадків;
Дніпропетровська область — 1146 випадків;
Донецька область — 765 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 4055 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3127 випадків;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6350 випадків;
Київська область — 3090 випадків;
Львівська область — 7254 випадки;
Луганська область — 95 випадків;
Миколаївська область — 487 випадків;
Одеська область — 2258 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4740 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2276 випадків;
Харківська область — 2723 випадки;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 909 випадків;
Чернівецька область — 5184 випадки;
Черкаська область — 755 випадків;
Чернігівська область — 612 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 14 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 103 290 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 363 тис. з них у США, понад 1 млн 884 тис. – у Бразилії, понад 906 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 7 млн. 257 тис. осіб уже одужали. Втім, 573 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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