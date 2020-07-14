Статистика коронавірусу за 14 липня — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 14 липня травня в Україні зафіксовано 54 771 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 638 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1412, одужало 27 154 особи.

Статистика по областях станом на ранок 14 липня така:

Вінницька область — 2148 випадків;

Волинська область — 3080 випадків;

Дніпропетровська область — 1146 випадків;

Донецька область — 765 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 4055 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3127 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6350 випадків;

Київська область — 3090 випадків;

Львівська область — 7254 випадки;

Луганська область — 95 випадків;

Миколаївська область — 487 випадків;

Одеська область — 2258 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4740 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2276 випадків;

Харківська область — 2723 випадки;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 909 випадків;

Чернівецька область — 5184 випадки;

Черкаська область — 755 випадків;

Чернігівська область — 612 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 липня 2020 року у світі зафіксовано 13 103 290 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 363 тис. з них у США, понад 1 млн 884 тис. – у Бразилії, понад 906 тис. в Індії).

Понад 7 млн. 257 тис. осіб уже одужали. Втім, 573 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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