5 причин їсти огірок щодня: корисні властивості хрумкого овоча

Корисні властивості огірка – чому цей овоч варто обов`язково включити до свого раціону.

Багатьом відомо, що огірки на 96% складаються з води. Втім, далеко не всі знають, що це не просто рідина, а структурована, по суті – «жива» вода.

Вона містить вітаміни А, В1, В2, С, РР, фолієву кислоту, магній, калій, щалізо, хлор, цинк та цілу низку інших корисних речовин.

Огірковий сік відмінно примиває нирки та чинить на організм виражений детокс-ефект.

А ще – 100 грамів продукту містить лише 16 ккал, тож погладшати від них – просто неможливо.

Ранок у Великому Місті вирішив детальніше розповісти тобі про корисні властивості огірків, адже включити їх до раціону – справді варто.

Корисні властивості огірка

Для свіжого подиху

Огірковий сік чинить цілющу дію на хворі ясна та вбиває бактерії, які відповідають за неприємний запах із рота.

Тож якщо поруч є огірок, жуйка тобі не знадобиться. Просто поклади шматочок овоча на язик – і потримай у роті пів хвилини.

За цей час бактерії загинуть, а твоє дихання стане чистим та свіжим.

Засіб від похмілля

Щоб на ранок після бурної вечірки у тебе не боліла голова, перед сном з`їж свіжий огірок.

Він містить потрібну кількість цукру, електролітів та вітаміну B, щоб відновити запас поживних речовин – і зменшити симптоми похмілля.

Для травного тракту

Огірок – справжня знахідка для нашого ШКТ. Він збільшує кислотність шлунку, допомагаючи їжі краще перетравлюватися та сприяє нормальній роботі підшлункової залози.

А ще – має легкий послаблювальний ефект, актуальний для тих, хто страждає на часті запори.

Детокс-ефект

Огірок працює, немов мітла!

Завдяки високому вмісту клітковини, він покращує моторику кішківника і допомагає виводити з організму шкідливі речовини.

Поліпшення пам’яті

Цей хрумкий зелений овоч містить речовину фізетін, яка захищає нервові клітини від пошкодження.

Тож при регулярному вживанні він сприяє покращенню памяти та навіть знижує ризики появи хвороби Альцгеймера.

Кому не можна огірки – протипоказання

З обережністю потрібно вживати огірки тим, хто має такі хвороби:

Гастрит

Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

Гострий коліт

Не варто зловживати огірками жінкам у період лактації, скільки це може спровокувати надмірне газоутворення у малюка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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