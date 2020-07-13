Магнітні бурі у липні 2020 – календар небезпечних дат

У липні 2020 року українці відчують 3 магнітних бурі бурі – на початку, в середині та наприкінці місяці.

Коли саме їх очікувати, якої потужності будуть коливання та як можуть вплинути на здоров’я – Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Календар магнітних бур на липень 2020

У другий місяць літа на нас чекає 3 магнітні бурі. Вони матимуть середню та сильну інтенсивність.

7 липня – середня магнітна буря.

15 липня – сильна магнітна буря.

29 липня – середня магнітна буря.

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Коливання магнітного поля Землі негативно відбивається на нашому здоров`ї. Особливо сильно це відчувають метеозалежні люди.

Під час магнітних бур вони можуть мати деякі неприємні симптоми, зокрема:

Головний біль, запаморочення.

Підвищена нервовість, різкі зміни настрою.

Високий тиск крові.

Сонливість або безсоння

Низька працездатність, відчуття втоми

Біль у м`язах та суглобах

Як пережити магнітну бурю

Не перевантажуй себе важкою працею, особливо фізичною. Дай організму трішки перепочити – йому це зараз дуже потрібно.

Намагайся відкласти справи, які потребують значного нервового напруження та можуть викликати стрес.

Випивай 1,5-2 літри води на день (чай, кава, соки – не рахуються).

Замість солодкої, солоної та жирної їжі надай перевагу свіжим овочам та фруктам.

Відмовся від алкоголю та солодких газовані напої.

Тримай вікно відкритим, за можливості вийди на прогулянку до парку чи скверу.

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