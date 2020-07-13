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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 13 липня – інтерактивна карта / 13.07.2020 10:19
13.07.2020 10:19
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Статистика коронавірусу за 13 липня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 13 липня травня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 612 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1398, одужало 26 503 особи.

Статистика по областях станом на ранок 13 липня така:

Вінницька область — 2122 випадки;
Волинська область — 3071 випадок;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 3988 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3071 випадок;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6238 випадків;
Київська область — 3068 випадків;
Львівська область — 7107 випадків;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 482 випадки;
Одеська область — 2208 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4697 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2260 випадків;
Харківська область — 2677 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5161 випадок;
Черкаська область — 754 випадки;
Чернігівська область — 608 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 липня 2020 року у світі зафіксовано 12 910 357 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 304 тис. з них у США, понад 1 млн 864 тис. – у Бразилії, понад 878 тис. в Індії).

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Понад 7 млн. 116 тис. осіб уже одужали. Втім, 569 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
13.07.2020 10:19



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