Статистика коронавірусу за 13 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 13 липня травня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 612 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1398, одужало 26 503 особи.
Статистика по областях станом на ранок 13 липня така:
Вінницька область — 2122 випадки;
Волинська область — 3071 випадок;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 3988 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3071 випадок;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6238 випадків;
Київська область — 3068 випадків;
Львівська область — 7107 випадків;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 482 випадки;
Одеська область — 2208 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4697 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2260 випадків;
Харківська область — 2677 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5161 випадок;
Черкаська область — 754 випадки;
Чернігівська область — 608 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 13 липня 2020 року у світі зафіксовано 12 910 357 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 304 тис. з них у США, понад 1 млн 864 тис. – у Бразилії, понад 878 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 7 млн. 116 тис. осіб уже одужали. Втім, 569 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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