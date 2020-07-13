Статистика коронавірусу за 13 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 13 липня травня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 612 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1398, одужало 26 503 особи.

Статистика по областях станом на ранок 13 липня така:

Вінницька область — 2122 випадки;

Волинська область — 3071 випадок;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 3988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3071 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6238 випадків;

Київська область — 3068 випадків;

Львівська область — 7107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2260 випадків;

Харківська область — 2677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 липня 2020 року у світі зафіксовано 12 910 357 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 304 тис. з них у США, понад 1 млн 864 тис. – у Бразилії, понад 878 тис. в Індії).

Понад 7 млн. 116 тис. осіб уже одужали. Втім, 569 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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