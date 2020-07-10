Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта

Як розібрати гардероб самостійно і позбутися зайвих речей? Без вагань зробити це неможливо. Але хочете змін – починайте з себе. І, бажано, з гардеробу. Тим паче, що під час карантину на це нарешті можна знайти час.

Отож, отримайте ковток свіжого повітря. Створіть свій новий стиль. Як? Я уже поспілкувалася з експертом у цій справі Ольгою Євсою.

Коли людина позбавляється непотрібних речей – це дуже класно. І кожного разу, коли відкладаєш ці речі, стає дуже легко. Відкривається новий простір, і я бачу новий погляд у жінок. Як вони змінюються. Як вони починають наче літати. Тому, в першу чергу, треба позбавитися цих речей, – радить модний експерт.

Як розібрати гардероб? 5 важливих порад

Відкрийте ту «чорну кімнату» з усім одягом і зробіть повну ревізію.

Знайшли старі футболки, сукні, шорти, спідниці чи штани, які давно не одягали – сміливо викидайте. І не змушуйте себе вагатись.

Не потрібно казати: «Ай ні, лишу, буду вдома ходити». Не ходіть у старому. Ходіть у красивому. А раптом ваша доля на поріг ступить, а ви не готові?!

Запитайте себе: скільки разів за місяць ви одягали певну річ? Якщо жодного, тоді запитайте, скільки за рік. Якщо і тут відповіді не знайшлося, подумайте, коли ви взагалі її одягали? Тоді людина сама усвідомить чи потрібна їй та річ, – каже модний експерт Ольга Євса.

У вашому гардеробі обов’язково повинні бути вішалки. Адже є одяг з делікатної тканини або речі, які ви вимушені часто прасувати. Краще розвісити їх у шафі.

Кожна річ любить окреме місце. Йдеться про сезони. Краще відділяти речі зимового і літнього періоду по різних поличках. До того ж, так легше буде шукати одяг.

Розділяйте кофти, футболки, штани окремо по поличках. Сукні сміливо вішайте в шафу.

Купуйте базові речі. Це речі, які легко поєднуються одна з одною: за кольором і по фактурі. Тобто – класика.

Як визначити, що річ з базового гардеробу?

Потрібно взяти річ, приміряти і подумати: якщо я вдягну її через три роки, це видасть мене, що це був тренд і що придбала її 3 роки тому?, – радить модний експерт.

Отже, до класичного базового гардеробу входять: тренч, водолазка, джинси з високою посадкою, біла футболка, біла блуза, маленька чорна сукня, сукня міді.

Джинсовка, брючний костюм, жакет, класичне пальто, кеди або кросівки (бажано, білі), балетки, лодочки і звичайно класичні туфлі на тонкому каблуку.

Як радить наш модний експерт Ольга Євса, таку ревізію одягу потрібно робити періодично. Якщо ви давно не розбирали гардероб, то зробіть це один раз. А потім через два тижні/місяць повторіть.

Треба хоча б періодично змінювати свій гардероб. Це як колообіг у природі. Він у всьому є. Так само він має бути і в гардеробі, – додала Ольга.

Ви можете залишити одну річ важливу вашому серцю, а з іншими краще попрощатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні тренди весни 2020.

Алла Гичка

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