Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта / 10.07.2020 11:00
10.07.2020 11:00
Поділитися

Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта


Як розібрати гардероб самостійно і позбутися зайвих речей? Без вагань зробити це неможливо. Але хочете змін – починайте з себе. І, бажано, з гардеробу. Тим паче, що під час карантину на це нарешті можна знайти час.

Отож, отримайте ковток свіжого повітря. Створіть свій новий стиль. Як? Я уже поспілкувалася з експертом у цій справі Ольгою Євсою.

Коли людина позбавляється непотрібних речей – це дуже класно. І кожного разу, коли відкладаєш ці речі, стає дуже легко. Відкривається новий простір, і я бачу новий погляд у жінок. Як вони змінюються. Як вони починають наче літати. Тому, в першу чергу, треба позбавитися цих речей, – радить модний експерт.

Як розібрати гардероб? 5 важливих порад

Відкрийте ту «чорну кімнату» з усім одягом і зробіть повну ревізію.

  • Знайшли старі футболки, сукні, шорти, спідниці чи штани, які давно не одягали – сміливо викидайте. І не змушуйте себе вагатись.

Не потрібно казати: «Ай ні, лишу, буду вдома ходити». Не ходіть у старому. Ходіть у красивому. А раптом ваша доля на поріг ступить, а ви не готові?!

Запитайте себе: скільки разів за місяць ви одягали певну річ? Якщо жодного, тоді запитайте, скільки за рік. Якщо і тут відповіді не знайшлося, подумайте, коли ви взагалі її одягали? Тоді людина сама усвідомить чи потрібна їй та річ, – каже модний експерт Ольга Євса.

  • У вашому гардеробі обов’язково повинні бути вішалки. Адже є одяг з делікатної тканини або речі, які ви вимушені часто прасувати. Краще розвісити їх у шафі.
  • Кожна річ любить окреме місце. Йдеться про сезони. Краще відділяти речі зимового і літнього періоду по різних поличках. До того ж, так легше буде шукати одяг.
  • Розділяйте кофти, футболки, штани окремо по поличках. Сукні сміливо вішайте в шафу.
  • Купуйте базові речі. Це речі, які легко поєднуються одна з одною: за кольором і по фактурі. Тобто – класика.
Також по темі: Як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді Модне взуття на весну 2020: головні тренди

Як визначити, що річ з базового гардеробу?

Потрібно взяти річ, приміряти і подумати: якщо я вдягну її через три роки, це видасть мене, що це був тренд і що придбала її 3 роки тому?, – радить модний експерт.

Отже, до класичного базового гардеробу входять: тренч, водолазка, джинси з високою посадкою, біла футболка, біла блуза, маленька чорна сукня, сукня міді.

Джинсовка, брючний костюм, жакет, класичне пальто, кеди або кросівки (бажано, білі), балетки, лодочки і звичайно класичні туфлі на тонкому каблуку.

Як радить наш модний експерт Ольга Євса, таку ревізію одягу потрібно робити періодично. Якщо ви давно не розбирали гардероб, то зробіть це один раз. А потім через два тижні/місяць повторіть.

Треба хоча б періодично змінювати свій гардероб. Це як колообіг у природі. Він у всьому є. Так само він має бути і в гардеробі, – додала Ольга.

Ви можете залишити одну річ важливу вашому серцю, а з іншими краще попрощатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні тренди весни 2020.

Алла Гичка 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: базовий одяг, гардероб, модні тренди
10.07.2020 11:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати