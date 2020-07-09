ТОП кращих літніх салатів – прості рецепти покроково

Літо – той період, коли потрібно їсти свіжі салати. Адже салат – це цілий мікс вітамінів. Ранок у Великому Місті уже підібрав для тебе кілька кращих рецептів.
Рецепти літніх салатів
Грецький салат
Тобі знадобиться:
- ½ болгарського перцю
- 120 грам сиру Фета
- 3 помідори
- 1 огірок
- ½ червоної цибулі
- 1 столова ложка сушеного орегано
- Маслини без кісточок – ½ банки
- 2-3 ложки оливкової олії
- Сіль/перець на смак
Спосіб приготування
- Розріж навпіл помідор і поріж його частинками.
- Поріж огірок напівкруглими скибочками.
- Болгарський перець наріж тонкими полосками.
- Сир Фета поріж кубиками.
- Змішай нарізані овочі, додай сир, маслини.
- Для заправки змішай оливкову олію, сік лимона, орегано, сіль та перець. Це все додай до салату і добре перемішай.
Салат з крабовими паличками
Інгредієнти
- Крабові палички – 200 грам
- Курячі яйця – 2-3 штуки
- Свіжий кріп
- Консервована кукурудза – 150 грам
- Огірки – 2-3 штуки
- Варена картопля – 3 штуки
- Майонез
Спосіб приготування
- Звари картоплю і наріж її кубиками
- Огірки теж наріж кубиками
- Звари яйця та дрібно їх покриши
- Кружальцями наріж крабові палички
- Усе перемішай
- Додай кукурудзу
- Дрібно наріж кріп
- Додай майонез і добре перемішай
- Готовий салат постав на деякий час у холодильник, щоб овочі пустили сік.
Салат з авокадо
Інгредієнти
- Авокадо – 1 штука
- Помідор – 2 штуки
- Огірок – 1 штука
- Червона цибуля
- Листя салату
Для соусу знадобиться
- 1 лимон
- 3 зубчики часнику
- Петрушка
- 2 столові ложки оливкового масла
- Перець+сіль
Спосіб приготування
- Листя салату порви на невеликі шматочки
- Наріж огірок кружальцями
- Помідор поріж дольками
- Розріж навпіл авокадо, дістань кісточку, поріж авокадо тонкими скибками
- Наріж цибулю тонкими кільцями
- Усе перемішай
Приготування соусу:
- Дрібно покриши часник та петрушку
- Додай оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець
- Усе потрібно збити у блендері. Соус має нагадувати рідке пюре.
- Готовим соусом полий салат. Усе готово, можна їсти.
Салат зі свіжих овочів з маслинами
Для приготування тобі знадобиться
- Червоний болгарський перець – 120 грам
- Огірки – 100 грам
- Лимонний сік – 40 мл.
- Маслини – 100 грам
- Оливкове масло
- Часник
- Сіль+перець
Спосіб приготування
- Наріж огірок кубиками
- Беремо оливки без кісточок і нарізаємо їх кільцями
- Очищаємо болгарський перець і нарізаємо кубиками
- Дрібно нарізаємо часник
- Усе добре змішуємо
- Додаємо оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець
Тепер ти знаєш, що приготувати, щоб було смачно і корисно. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі рецепти лимонаду.