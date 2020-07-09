Статистика коронавірусу за 9 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 9 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 9 липня травня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 810 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1327, одужало 23 784 особи.
Статистика по областях станом на ранок 9 липня така:
Вінницька область — 2021 випадок;
Волинська область — 2875 випадків;
Дніпропетровська область — 1130 випадків;
Донецька область — 749 випадків;
Житомирська область — 1500 випадків;
Закарпатська область — 3622 випадки;
Запорізька область — 605 випадків;
Івано-Франківська область — 2857 випадків;
Кіровоградська область — 669 випадків;
м. Київ — 5872 випадки;
Київська область — 2895 випадків;
Львівська область — 6681 випадок;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 465 випадків;
Одеська область — 2052 випадки;
Полтавська область — 327 випадків;
Рівненська область — 4380 випадків;
Сумська область — 328 випадків;
Тернопільська область — 2153 випадки;
Харківська область — 2521 випадок;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 865 випадків;
Чернівецька область — 5074 випадки;
Черкаська область — 707 випадків;
Чернігівська область — 585 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 9 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 9 липня 2020 року у світі зафіксовано 12 043 080 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 55 тис. з них у США, понад 1 млн 713 тис. – у Бразилії, понад 767 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 6 млн. 587 тис. осіб уже одужали. Втім, 549 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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