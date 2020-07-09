Статистика коронавірусу за 9 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 9 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 9 липня травня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 810 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1327, одужало 23 784 особи.

Статистика по областях станом на ранок 9 липня така:

Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 9 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 9 липня 2020 року у світі зафіксовано 12 043 080 випадків захворювання на коронавірус (понад 3 мільйони 55 тис. з них у США, понад 1 млн 713 тис. – у Бразилії, понад 767 тис. в Індії).

Понад 6 млн. 587 тис. осіб уже одужали. Втім, 549 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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