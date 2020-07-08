Статистика коронавірусу за 7 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 8 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 8 липня травня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 807 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1306, одужало 23 119 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 8 липня така:
Вінницька область — 2002 випадки;
Волинська область — 2825 випадків;
Дніпропетровська область — 1120 випадків;
Донецька область — 713 випадків;
Житомирська область — 1484 випадки;
Закарпатська область — 3533 випадки;
Запорізька область — 599 випадків;
Івано-Франківська область — 2797 випадків;
Кіровоградська область — 664 випадки;
м. Київ — 5779 випадків;
Київська область — 2853 випадки;
Львівська область — 6562 випадки;
Луганська область — 87 випадків;
Миколаївська область — 463 випадки;
Одеська область — 1984 випадки;
Полтавська область — 326 випадків;
Рівненська область — 4304 випадки;
Сумська область — 323 випадки;
Тернопільська область — 2142 випадки;
Харківська область — 2466 випадків;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 863 випадки;
Чернівецька область — 5051 випадок;
Черкаська область — 695 випадків;
Чернігівська область — 578 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 8 липня 2020 року до Центру надійшло 1170повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 8 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 830 885 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 996 тис. з них у США, понад 1 млн 668 тис. – у Бразилії, понад 742 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 6 млн. 448 тис. осіб уже одужали. Втім, 544 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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