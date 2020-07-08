Статистика коронавірусу за 7 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 8 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 8 липня травня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 807 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1306, одужало 23 119 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 8 липня така:

Вінницька область — 2002 випадки;

Волинська область — 2825 випадків;

Дніпропетровська область — 1120 випадків;

Донецька область — 713 випадків;

Житомирська область — 1484 випадки;

Закарпатська область — 3533 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 2797 випадків;

Кіровоградська область — 664 випадки;

м. Київ — 5779 випадків;

Київська область — 2853 випадки;

Львівська область — 6562 випадки;

Луганська область — 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область — 1984 випадки;

Полтавська область — 326 випадків;

Рівненська область — 4304 випадки;

Сумська область — 323 випадки;

Тернопільська область — 2142 випадки;

Харківська область — 2466 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 863 випадки;

Чернівецька область — 5051 випадок;

Черкаська область — 695 випадків;

Чернігівська область — 578 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 8 липня 2020 року до Центру надійшло 1170повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 8 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 830 885 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 996 тис. з них у США, понад 1 млн 668 тис. – у Бразилії, понад 742 тис. в Індії).

Понад 6 млн. 448 тис. осіб уже одужали. Втім, 544 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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