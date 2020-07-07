Статистика коронавірусу за 7 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 7 липня травня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 564 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1283, одужало 22 193 особи.

Статистика по областях станом на ранок 7 липня така:

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 626 265 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 888 тис. з них у США, понад 1 млн 623 тис. – у Бразилії, понад 719 тис. в Індії).

Понад 6 млн. 304 тис. осіб уже одужали. Втім, 538 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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