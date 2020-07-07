Статистика коронавірусу за 7 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 7 липня травня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 564 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1283, одужало 22 193 особи.
Статистика по областях станом на ранок 7 липня така:
Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 7 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 626 265 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 888 тис. з них у США, понад 1 млн 623 тис. – у Бразилії, понад 719 тис. в Індії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 6 млн. 304 тис. осіб уже одужали. Втім, 538 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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