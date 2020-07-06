Місячний календар на липень 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на липень 2020 – це надзвичайно корисна річ. Він допоможе тобі вдало розподілити свій час та ефективно вести будь-які справи.

Місячний календар на липень 2020

Сприятливі дні у липні 2020: 2, 3, 10, 12, 25, 30 число

Несприятливі дні у липні 2020: 5, 8, 13, 20, 29 число

Сприятливі дні у липні 2020 – детально

Місячний календар на 2 липня

Сьогоднішній день відрізнятиметься емоційним та енергетичним підйомом. Можеш сміливо починати нові проекти і важливі переговори – усе вдасться якнайкраще!

Місячний календар на 3 липня

День ідеально підходить для здобуття нових знань і навичок. А ще сьогодні в тебе є шанс нарешті позбутися проблеми, яка давно не дає спокою.

Місячний календар на 10 липня

Сьогодні енергія радісних змін та перетворень буквально вітатиме в повітрі. Ти відчуєш прилив сил, і головна задача – спрямувати його в потрібне русло.

Місячний календар на 12 липня

Ідеальний день для творчості та початку нових справ. Ти відчуватимеш натхнення, тому все, за що візьмешся сьогодні, обов’язково матиме успіх.

Місячний календар на 25 липня

День підходить для вирішення складних питань і ситуацій. Інтуїція загостриться, тому під час прийняття важливих рішень слухай підказки свого внутрішнього голосу.

Місячний календар на 30 липня

Обставини сьогодні будуть складатися дуже вдало. Але тільки за умови, що ти прикладеш до цього максимум зусиль.

Несприятливі дні у липні 2020 – детально

Місячний календар на 5 липня

Аби уникнути проблем, бажано відмовитися від активних дій та дати собі відпочити. Приділи час родині та хобі.

Місячний календар на 8 липня

Сьогодні важливо контролювати свої почуття, інакше можеш потрапити у конфлікт або стати жертвою аферистів.

Місячний календар на 13 липня

День сповнений енергією агресії. Сьогодні не бажано вирішувати важливі фінансові справи та вести переговори. Також будь обережніше з алкоголем.

Місячний календар на 20 липня

Сім раз відмір, один раз відріж. Ці слова мають стати девізом сьогоднішнього дня. Перед тим, як щось зробити, ретельно подумай, чи справді тобі це треба.

Місячний календар на 29 липня

Зверни увагу на своє здоров’я і займися процедурами для його поліпшення. А ось справ, пов’язаних із бізнесом, сьогодні краще уникати.

Усі інші дні липня, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дні у липня 2020 року будуть сприятливими, а які несприятливими. Користуйся місячним календарем на липень, щоб ефективно розподіляти свій час і досягати максимального успіху у справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на липень.

Фото: Pixabay

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