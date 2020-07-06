Красиво та безпечно: 7 правил ідеальної засмаги

Як правильно засмагати? Як захистити шкіру від шкідливого UV-випромінювання? І що робити, аби шоколадний колір тримався якомога довше?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найважливіші правила безпечної засмаги, які допоможуть привезти з відпустки красиву засмагу і лише приємні враження.

Як правильно засмагати

Коли краще засмагати?

Найкращий час для засмаги – від сходу сонця до 10 ранку, а також після 17 години вечора.

У цей час можна насолоджуватися ніжними променями, не ризикуючи здоров’ям.

А от в обідній час виходити на пляж не варто.

У цей час сонце надзвичайно агресивне, тож перебуваючи під ним можна отримати небезпечні сонячні опіки і серйозні проблеми зі здоров’ям у майбутньому.

Аби засмага трималася довше…

Якщо хочеш, щоб шоколадний відтінок тримався якомога довше, не намагайся досягнути його за 1 -2 дні.

Адже чим швидше засмага до тебе прилипне, тим швидше вона і зійде.

Сонячний опік – це сильний стрес для твоєї шкіри.

Саме тому, щоб скоріше відновитися, вона починає лущитися, намагаючись скинути з себе пошкоджений шар.

Звісно, разом із засмагою.

Аби красивий колір тіла тримався довше, засмагай поступово.

Починай з 10 хвилин на день, поступово збільшуючи цей час до 45 хвилин.

Решту часу варто знаходитися в тіні.

Як обрати правильний сонцезахисний крем?

Виходячи влітку на вулицю, не забудь про сонцезахисний засіб.

Він захистить твою шкіру не лише від почервоніння та опіків, але й від шкідливих променів, які можуть провокувати онкологічні захворювання та передчасне старіння.

Коли обиратимеш сонцезахисний крем або спрей, зверни увагу на значення SPF-фактору.

Якщо маєш смуглу шкіру – тобі підійде засіб із SPF 15-20.

А от володарям світлої шкіри краще поберегтися та придбати крем із SPF-фактором не менше 30.

А якщо летиш на відпочинок у жаркі країни, візьми з собою засіб, що має SPF не менше 50.

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Зверни увагу: сонцезахисний повинен мати водостійкі властивості.

Адже твоя шкіра потребує ефективного захисту не лише на пляжі, але й під час купання.

Їжа для безпечної засмаги

Захищати шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання потрібно не тільки зовні, але і зсередини.

У цьому тобі допоможуть продукти, що містять велику кількість антиоксидантів.

Ці речовини допомагають зупинити процес руйнування клітин шкіри.

Тож влітку в твоєму раціоні обов’язково мають бути:

Скумбрія, лосось, тунець та інша риба, багата на жирні кислоти омега-3.

Шпинат, базилік, розмарин та інша зелень.

Абрикоси, морква, помідори, солодкий перець та інші фрукті й овочі червоного та помаранчевого кольору.

Зелений чай.

Гіркий шоколад.

Не виходь на пляж одразу після їжі

Засмагати потрібно не менше ніж через годину після їжі.

Так організму буде легше пережити стрес від зустрічі зі шкідливим UV-випромінюванням.

Ніяких парфумів

Перед виходом на сонце ніколи не користуйся, ефірними маслами, парфумами та косметикою на основі мінерального масла.

Шкіра тобі за це лише подякує.

Витирай шкіру

Після того, як поплаваєш у морі чи озері, обов’язково витирай шкіру рушником.

Навіть якщо тобі зовсім не холодно!

Адже крапельки води, які залишилися на шкірі, діють як мікроскопічні лупи і багаторазово посилюють сонячне світло.

Результатом цього можуть стати серйозні сонячні опіки і зіпсована відпустка. А воно тобі треба?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати сонцезахисні окуляри.

Аліна Литвиненко

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